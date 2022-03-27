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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

不滿日本制裁 3000俄軍登爭議島嶼軍演 安倍重申集體自衛權

編譯中心／綜合26日電
東京民眾上街抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（美聯社）
東京民眾上街抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（美聯社）

日本俄羅斯入侵烏克蘭提出制裁，並加強與歐美團結態勢。日媒報導，研判俄國意圖表達反彈，除21日先宣布中斷日俄和平條約談判，25日疑在雙方爭議島嶼舉行軍事演習。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯軍方管轄遠東地區的東部軍區25日表示，已在千島群島舉行逾3000人參與的軍事演習。共同社報導，俄軍這次演習動員數百輛軍用車輛及自走砲、反戰車飛彈、無人機等武器參與，內容包括反登陸作戰與反空降作戰等。

俄國入侵烏克蘭逾月，25日宣布已在千島群島展開大型軍演。（美聯社）
俄國入侵烏克蘭逾月，25日宣布已在千島群島展開大型軍演。（美聯社）

俄軍持續在日本所稱的擇捉島及國後島上強化軍備，研判這次演習有可能在日本所聲稱的北方領土（此區屬日本和俄羅斯爭議領土）上進行。為報復日本制裁舉措，俄羅斯21日宣布中斷跟日本所進行的和平條約談判（包含北方領土問題），這次軍事演習是俄方在中斷與日談判後，首度在該地區舉行。日本外務省及首相官邸均尚未對此置評。

圖為俄日爭議領土南千島群島（日本稱「北方四島」）其中之一國後島（俄稱庫納希爾島）...
圖為俄日爭議領土南千島群島（日本稱「北方四島」）其中之一國後島（俄稱庫納希爾島）。（路透資料照片）

另一方面，前日相安倍晉三25日接受產經新聞訪問，談到俄羅斯侵略烏克蘭時表示，日本對此事態不能置身事外，並強調集體自衛權的重要性。

安倍強調，烏克蘭如果是北約成員國的話，就不會遭俄羅斯侵略。沒有國家會與同盟國以外的國家站在同一陣線。觀察到烏克蘭抗戰到底的現狀、德國在俄軍侵略烏克蘭後大幅調漲國防經費一事，安倍說：「自己的國家自己救是基本」，有必要擁有攻擊敵方基地的「打擊力」。

日本眾參議兩院的憲法審查會目前正在進行修憲討論，安倍表示，自民黨的修憲4項之一、也就是在憲法第9條內明載自衛隊一事，現在正是好好拿出來討論的時機。

日本 俄羅斯 烏克蘭

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