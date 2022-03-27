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匈牙利拒絕軍援烏克蘭 親俄總理稱：違反國家利益

編譯中心／綜合26日電
烏克蘭南部港口城市馬立波多幢民宅被俄軍炸毀，兩名居民坐在長椅上一臉無奈。（路透）
烏克蘭南部港口城市馬立波多幢民宅被俄軍炸毀，兩名居民坐在長椅上一臉無奈。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在歐盟峰會中點名匈牙利立場親俄、呼籲該國選邊站，不料匈牙利總理奧班25日以「違反國家利益」為由回絕。

中央社引述法新社報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯表示，奧班總理拒絕了澤倫斯基在歐盟理事會的要求，因為這違背了匈牙利的國家利益。柯瓦克斯在聲明中表示：「匈牙利希望置身這場戰爭之外，因此不會允許向烏克蘭轉讓武器。」

俄羅斯上月入侵烏克蘭以來，身為歐盟和北約成員國的匈牙利，雖已允許超過50萬烏克蘭難民入境，但拒絕向基輔提供軍事援助，也拒絕讓西方要運送的軍援經過匈牙利。

奧班堅稱，如果匈牙利向基輔運送武器，烏克蘭最西部外喀爾巴阡州地區的一個匈牙利裔少數民族將受到威脅。

奧班近年與俄羅斯總統普亭走得很近，根據他的說法，匈牙利對俄羅斯天然氣和石油的依賴，使得匈牙利無法支持進口禁令。

澤倫斯基24日在對歐盟領袖的視訊演講中點名匈牙利總理，他說：「聽著，維克托（匈牙利總理名），你知道馬立波正在發生什麼事嗎？」「你該斷然決定站在哪一邊了。」

澤倫斯基敦促奧班批准擴大制裁，讓武器通過匈牙利進入烏克蘭，並切斷與俄羅斯的商業聯繫，「沒有時間猶豫，你該作出決定」。

本周稍早，烏克蘭副總理韋列舒克曾指控匈牙利有意兼併外喀爾巴阡州。她稱匈牙利在這場戰爭的立場近乎於「公開挺俄」，她質問說：「這是因為他們想要打折的俄羅斯天然氣，還是因為他們可能在默默肖想我們的外喀爾巴阡州？」

對此，匈牙利駐基輔大使館在一份聲明中說，這些言論是「毫無意義的指控與毫無根據的誹謗」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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