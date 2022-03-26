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影／烏國市長遭擄走 市民上街抗議逼俄軍撤退放人

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市民上街抗議，無懼俄軍對空鳴槍，要求釋放市長。路透
烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市民上街抗議，無懼俄軍對空鳴槍，要求釋放市長。路透

俄羅斯軍隊26日攻佔烏克蘭北部城市拉夫蒂奇市（Slavutych），在當地佔領了一家醫院，並將市長弗米奇夫（Yuri Fomichev）扣為人質，對此，數百名居民群起抗議，最終逼得俄方釋放市長並撤出拉夫蒂奇市。

俄烏戰爭開打已逾一個月，拉夫蒂奇市幾乎沒有發生過暴力事件，但25日傳出遭到飛彈攻擊。拉夫蒂奇位在烏克蘭首都基輔以北約150公里處，靠近白俄羅斯邊境，是車諾比核電廠員工居住的城市，人口約2萬5000人。

紐約郵報報導，基輔州地區軍事管理局局長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）26日在Telegram發文指，俄軍擄走拉夫蒂奇市市長弗米奇夫後，又將其釋放。

帕夫柳克說，數百名拉夫蒂奇市居民拉起一面巨幅烏克蘭國旗，將被徵用為醫院的周遭街道擠得水泄不通，抗議俄羅斯入侵。俄軍朝空中開火，向人群投擲閃光彈，但居民們沒有散去，相反地，有更多人湧現。

根據紐約時報證實的一段影片，弗米奇夫獲釋後向人群發表談話，稱他遭囚時與俄軍進行了談判，商定如果俄軍撤出拉夫蒂奇市，一切都會平靜下來，強調拉夫蒂奇市沒有被俄軍佔領。

但弗米奇夫補充說，俄軍已指示民眾交出武器，稱國家警察和烏軍已不在該市，會派人員值班以防止民眾搶劫和製造混亂。

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