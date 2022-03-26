我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

紐時：阿富汗、烏克蘭戰事 美評估均失準

編譯郭宣含／綜合25日電 

紐約時報報導，國會議員表示，美國情報單位和軍方似乎數度錯估其他國家戰鬥的意志，情報單位低估烏克蘭人對抗俄羅斯的決心，先前也高估阿富汗抵禦神學士(Taliban，又譯塔利班)的能力；目前不清楚美國能否在台灣與中國議題做出準確評估，台灣人能否有烏克蘭人般的戰鬥精神將成關鍵，這可能影響美國的援助行動。

紐時指出，情報單位預測美軍撤離阿富汗後，阿富汗政府能抵禦神學士軍隊至少半年，結果神學士勢如破竹抵達首都，阿富汗總統逃至鄰國，軍人也繳械脫下軍服。反觀，情報單位認為俄軍可在兩天內攻進烏克蘭首都，結果烏克蘭平民學做汽油彈，燒毀俄國裝甲車，烏軍埋伏轟炸俄軍坦克，烏克蘭總統也堅留首都，呼籲全國人擊退外敵。

情報單位對兩國戰事預測都失準。

紐時指出，分析軍隊和國家防禦能力與激烈程度格外困難，得考慮諸多因素，包括領導、現有補給、敵軍強弱，以及外來勢力是否被當作入侵者。

預估接連失誤顯示，就算在電子攔截和大數據分析時代，要準確評估一國或一隻軍隊的士氣，人類間的關係仍舊重要。前情報官員指出，這也說明，與友軍直接互動者的看法必須被華府決策者聽進去，這點至關重要。

紐時報導，美國若能對更務實看待阿富汗，便能及早撤離那些協助美軍打仗的人，或者可將訓練阿富汗軍隊投入數十億元的一部分挪作他用。

根據兩黨國會議員，如果美國知道烏克蘭人強烈且有效抵抗俄軍入侵，或許能更快送更多武器到烏克蘭。

情報單位的預測失準程度仍廣受討論。在烏克蘭遭入侵前，烏克蘭專家已「數度且明白」告訴白宮和國會，烏克蘭政府與人民可能抵抗俄國入侵；但情報經常未獲重視，國防情報局局長柏瑞爾(Scott D. Berrier)表示，他原本認為烏克蘭會準備不及，因此質疑其戰鬥意志，結果評估錯誤。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)表示，對烏克蘭戰事評估的小盲點在於懷疑烏克蘭人的戰鬥意志，但更大的盲點則是高估俄軍軍事能力。

情報單位也難預測烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的領導能力，因為他先前曾質疑俄軍入侵的可能性。

紐時指出，美國越投入訓練盟國軍隊，就越難客觀判斷盟國實力；但一名前情報官員認為，親自訓練並與友軍合作的人才能準確分析盟國的戰鬥意志，只是這類資訊常被華府分析師忽略。

美國未來能否準確分析盟友軍力和士氣仍未可知，現在美國已面臨類似挑戰：美國協助台灣嚇阻中國可能的攻擊。

「問題是台灣人能否展現出跟烏克蘭人一樣的戰鬥精神。」眾院情報委員會成員蓋拉格(Mike Gallagher)表示：「答案很重要，因為如果美國覺得不行，我們得在為時已晚前，更積極協助台灣軍事改革和修整其預備役、基礎建設，讓他們更具殺傷力，更難拿下。」

烏克蘭 阿富汗 神學士

上一則

6年第4度 大堡礁再陷白化危機

下一則

烏警察將領願降俄 換馬立波童撤圍城

延伸閱讀

八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元

八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元
烏克蘭軍情首長：俄軍已被滲透 誤判多戰術又舊

烏克蘭軍情首長：俄軍已被滲透 誤判多戰術又舊
美國將中國電信、中國移動子公司列入「安全風險清單」

美國將中國電信、中國移動子公司列入「安全風險清單」
烏克蘭軍方證實 摧毀俄軍登陸艦「薩拉托夫號」

烏克蘭軍方證實 摧毀俄軍登陸艦「薩拉托夫號」

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果