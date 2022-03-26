紐時：阿富汗、烏克蘭戰事 美評估均失準

紐約時報報導，國會議員表示，美國情報單位和軍方似乎數度錯估其他國家戰鬥的意志，情報單位低估烏克蘭 人對抗俄羅斯的決心，先前也高估阿富汗 抵禦神學士 (Taliban，又譯塔利班)的能力；目前不清楚美國能否在台灣與中國議題做出準確評估，台灣人能否有烏克蘭人般的戰鬥精神將成關鍵，這可能影響美國的援助行動。

紐時指出，情報單位預測美軍撤離阿富汗後，阿富汗政府能抵禦神學士軍隊至少半年，結果神學士勢如破竹抵達首都，阿富汗總統逃至鄰國，軍人也繳械脫下軍服。反觀，情報單位認為俄軍可在兩天內攻進烏克蘭首都，結果烏克蘭平民學做汽油彈，燒毀俄國裝甲車，烏軍埋伏轟炸俄軍坦克，烏克蘭總統也堅留首都，呼籲全國人擊退外敵。

情報單位對兩國戰事預測都失準。

紐時指出，分析軍隊和國家防禦能力與激烈程度格外困難，得考慮諸多因素，包括領導、現有補給、敵軍強弱，以及外來勢力是否被當作入侵者。

預估接連失誤顯示，就算在電子攔截和大數據分析時代，要準確評估一國或一隻軍隊的士氣，人類間的關係仍舊重要。前情報官員指出，這也說明，與友軍直接互動者的看法必須被華府決策者聽進去，這點至關重要。

紐時報導，美國若能對更務實看待阿富汗，便能及早撤離那些協助美軍打仗的人，或者可將訓練阿富汗軍隊投入數十億元的一部分挪作他用。

根據兩黨國會議員，如果美國知道烏克蘭人強烈且有效抵抗俄軍入侵，或許能更快送更多武器到烏克蘭。

情報單位的預測失準程度仍廣受討論。在烏克蘭遭入侵前，烏克蘭專家已「數度且明白」告訴白宮和國會，烏克蘭政府與人民可能抵抗俄國入侵；但情報經常未獲重視，國防情報局局長柏瑞爾(Scott D. Berrier)表示，他原本認為烏克蘭會準備不及，因此質疑其戰鬥意志，結果評估錯誤。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)表示，對烏克蘭戰事評估的小盲點在於懷疑烏克蘭人的戰鬥意志，但更大的盲點則是高估俄軍軍事能力。

情報單位也難預測烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的領導能力，因為他先前曾質疑俄軍入侵的可能性。

紐時指出，美國越投入訓練盟國軍隊，就越難客觀判斷盟國實力；但一名前情報官員認為，親自訓練並與友軍合作的人才能準確分析盟國的戰鬥意志，只是這類資訊常被華府分析師忽略。

美國未來能否準確分析盟友軍力和士氣仍未可知，現在美國已面臨類似挑戰：美國協助台灣嚇阻中國可能的攻擊。

「問題是台灣人能否展現出跟烏克蘭人一樣的戰鬥精神。」眾院情報委員會成員蓋拉格(Mike Gallagher)表示：「答案很重要，因為如果美國覺得不行，我們得在為時已晚前，更積極協助台灣軍事改革和修整其預備役、基礎建設，讓他們更具殺傷力，更難拿下。」