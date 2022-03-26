烏警察將領願降俄 換馬立波童撤圍城

烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。（取材自推特）

俄羅斯 揮軍入侵烏克蘭 滿一個月，戰略港口城市馬立波（Mariupol）遭到包圍，據報多數市民仍然受困。烏克蘭國家警察 第一副總長阿布羅斯金（Vyacheslav Abroskin）正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。

半島電視台報導，馬立波現正面對接近持續不斷的炮擊，供電、暖氣與電話均遭切斷，糧食、飲水跟藥物快速耗盡。據轉述，阿布羅斯金在臉書強調，馬立波有「許多孩子」若沒有現在獲救，就將在「未來幾天內死去」，籲請「俄羅斯占領者」給他一個把孩子帶出城的機會。

阿布羅斯金表示，他願意把自己交出去，請俄軍讓他進馬立波待上三天，尋找孩子跟組織他們撤離。獨立記者Olga Tokariuk則在推特寫道，阿布羅斯金稱「只要孩子們獲准通過，我將在城市出口的最後一個檢查站投降被俘」。

為進一步跟俄軍強調考慮他的提議，阿布羅斯金聲明自己就在莫斯科的制裁名單上，「我是一位警察將領，2014至2018年在頓內欽（Donetschin）直接組織針對你們的抗議，我被列入你們的制裁名單，我就在你們的追緝名單上，你們安排了一場針對我的暗殺未遂，你們的人有數十名被殺，你們的數千名協力者在我面前遭到羈押。我也許正是最接近知名（俄方眼中釘）亞速團的將軍」。

阿布羅斯金寫道，「我的命僅僅屬於我一個人，我就給出我的命換取仍留在馬立波的孩子們的命」。眾多網友極為讚賞他願拿自己交換孩童離開被圍的馬立波，留言稱他是「英雄」、「多麼難以置信的勇者」與「烏克蘭人的非凡勇氣」。