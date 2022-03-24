俄國防部長消失12天後首露面 健康問題仍疑雲重重

俄羅斯總統普亭與國防部長蕭依古，攝於1月。(路透)

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭 以來，國防部 長蕭依古（Sergei Shoigu）據報失蹤了近2周時間，俄國官媒24日終於播出他現身普亭 總統主持視訊會議的畫面，但克里姆林宮發言人拒絕評論他被指健康出問題的報導，導致蕭依古下落疑雲仍舊揮之不去。

CNN與衛報報導，蕭依古身為普亭親密盟友之一，在俄羅斯入侵烏克蘭的「特別軍事行動」發揮領導作用，近來卻一直保持低調，上次公開露面已是18日現身《第一頻道》（Channel One）播送的新聞。

儘管《第一頻道》稱該新聞報導的活動是在當天舉行，但記者多推測真正日期是11日。謠言隨即開始流傳，懷疑蕭依古和同樣多日不見蹤影的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）可能已因俄烏戰事不力而受懲。

據報導，俄羅斯獨立調查機構《Agentstvo》23日引述國防部匿名消息人士說法報導，稱蕭依古健康狀況不佳、有心臟方面的問題。但國營電視頻道《Russia 24》隔天就播出身穿西裝的蕭依古出席普亭跟聯邦安全會議高層進行視訊會議的畫面。可以看到他的手臂有在動作，足以證明不是只拿張照片充數。

然而，該會議的召開日期不明，整支影片也顯得很不尋常。除沒有聲音外，蕭依古並沒有開口講話，露面時間則只有短短的幾秒鐘。主播沒有透露蕭依古所在地點，只是轉述克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指他正遠距匯報烏克蘭的軍事行動。

在《Russia 24》播出蕭依古出席會議的畫面前，佩斯科夫就在記者會迴避蕭依古健康相關問題，稱「國防部長目前有很多事情要處理，特別軍事行動正在進行中，現在理所當然不完全是進行媒體活動的時間，這很容易理解」。當CNN就《Agentstvo》的報導提問時，佩斯科夫拒絕證明不實，「我沒辦法，你不該聽信《Agentstvo》媒體機構，請（將這些問題）提交給國防部」。