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俄安全局或策動政變 普亭防暗殺2個月燒逾9000萬

編譯中心／綜合24日電

英、美媒體披露，入侵烏克蘭戰事不順，俄羅斯國內菁英開始把矛頭指向總統普亭俄國聯邦安全局策畫推翻普亭的可能正在升高，連接替總統的人選都已有腹案。

英國泰晤士報引述俄國情報圈一名吹哨者披露，俄國聯邦安全局策動政變推翻普亭的可能正逐漸升高。

俄國內部吹哨者在給揭弊人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）的一些信件透露，侵烏戰事失利，讓俄國聯邦安全局內充滿混亂與不滿。奧塞奇金過去因屢屢揭發俄國監獄內的黑幕，成為莫斯科懸賞的頭號目標之一。

美國「新聞周刊」（Newsweek）引述烏克蘭國防部情報總局20日一篇官方臉書的聳動貼文「下毒、突然染病、出意外－俄國菁英考慮拉下普亭的可能」。

文內寫道：「在俄國商界與政壇菁英裡，一股反對普亭的影響力群體已成形。他們的目標是盡快把普亭拉下馬，重建因侵烏戰爭而受損的與西方經濟關係。」還說這股勢力不僅不排除暗殺普亭，還已決定俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長、普亭權力核心成員波特尼科夫（Alexander Bortnikov）為總統繼任人選。

另據莫斯科時報報導，烏俄戰爭開打以來，普亭燒掉俄羅斯納稅人大筆金錢，來作為個人維安等相關費用，2個月內就燒掉了93億盧布（約9410萬美元），比去年同期的66億盧布（約6622萬美元）高出了40%，支出金額甚至比納稅人高出了10倍之多。

俄國財政部並未透露總統具體是如何使用其資金，不過此前有報導稱，普亭因為害怕被政敵下毒或暗殺，因此在吃飯前一定會先派人為他試毒，甚至還在2月更換了身邊逾千名工作人員。

相比於普亭的花錢大手大腳，俄羅斯在準備入侵烏克蘭的2個月內，僅花費了18.5%的年度預算在軍隊上，並將13.7%的預算用於內政部、8.9%用於支持國民經濟。另外，財政部數據也顯示，其他政府部門的支出增幅都不如普亭的大。

普亭 俄國 俄羅斯

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