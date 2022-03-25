烏海軍稱毀俄登陸艦 爆炸畫面瘋傳

烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯佔領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自推特）

烏克蘭 海軍24日宣稱，位於該國東南部、正被俄羅斯 佔領的別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦「奧爾斯克號」已經被毀。

從社群媒體流傳照片與影像可見別爾江斯克港正冒出滾滾濃煙，有一艘船隻澤疑似冒出閃光後發生二次爆炸。

未經證實消息指出，俄軍一艘船艦沉沒，另外兩艘冒出濃眼的船艦澤試圖逃離，一間存放彈藥與燃料的倉庫同樣被毀。烏克蘭海軍則在臉書「證實」，別爾江斯克港內的俄羅斯黑海艦隊「奧爾斯克號」（Орск）大型登陸艦（船塢登陸艦）被毀。

據報導，別爾江斯克港位於戰略港口城市馬立波以西約80公里，被俄軍占領後用於供應該處部隊的補給。

NEXTA引述烏克蘭國防部副部長安納馬爾亞爾（Anna Malyar）透露，被摧毀的俄國戰艦可載運20輛坦克、45輛裝甲運兵車及400名傘兵。

另據烏克蘭當地媒體的說法，有一艘烏克蘭船隻沉沒，另外2艘船起火，另有一處彈藥庫及燃料庫被擊中。不過BBC表示，相關消息無法獲得證實。

此外，歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）24日表示，俄羅斯政府目前沒有興趣談判烏克蘭停火，且俄軍還沒達成軍事目標。

波瑞爾指出，俄羅斯只有在確立實力地位的時候，才會想要認真談判，並稱歐盟及盟邦將持續軍援烏克蘭軍方，「這很重要，因為一切會在接下來15天作出決定，將創造歷史的是烏克蘭人的抵抗能力」。