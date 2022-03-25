一日3會 北約G7歐盟加碼抗俄 擬增兵歐洲東翼加強防禦

因應俄烏戰爭，三大世界組織罕見接力開峰會。圖為七大工業國組織(G7)領袖在會上互動。(路透)

俄羅斯對烏克蘭 發動「特殊軍事行動」已一個月，仍未見和平曙光。北約（NATO）、7大工業國組織（G7）和歐盟24日史無前例於同日召開緊急峰會，應對俄烏衝突。北約會後聯合聲明呼籲俄國 立刻停止戰爭，並通過大幅增加東部邊界軍事部署，為烏克蘭提供反艦武器等軍援。

三大世界組織接力開峰會，規模是近一個世代以來之最，峰會地點比利時布魯塞爾啟動嚴格交通管制。美國總統拜登除了參加北約和G7峰會，也受邀以來賓身分出席歐盟峰會。

北約緊急峰會決議新增4個戰鬥群在斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利，就是俗稱的北約「東翼」。拜登表示，此一舉動傳遞的強烈信號是「北約將集體捍衛會員國的每一寸領土」。

拜登宣稱美國將持續提供烏克蘭大量的安全協助，對抗俄國侵略。不過，對於烏克蘭總統澤倫斯基 再度呼籲設置禁航區，北約領袖仍無正面回應。

北約聲明警告俄國不得使用生化武器，否則將面臨「嚴重後果」；但同時再次確認北約不會派兵支援烏克蘭抗俄。北約並呼籲包括中國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭行動。

軍事層面之外，美國也提出如何因應歐洲能源需求，以降低歐洲對俄國石油與天然氣的依賴，進而讓歐洲加大抗俄力道。

西方國家連開三場大型峰會，顯示這些國家領導人被迫聚在一起，討論俄烏戰爭可能的更壞發展，若俄國總統普亭動用核武及化武，各國該如何因應與反擊。

澤倫斯基在北約峰會發表視訊演說，他指出：「烏克蘭陸軍一直在不對等的條件下抵抗，這些話我也重複說了一個月。為了拯救人民和城市，烏克蘭需要沒有限制的軍事援助」。澤倫斯基還說，基輔政府掌握的資訊指出，俄軍「在烏克蘭對和平民眾用過磷彈」。

澤倫斯基呼籲北約捐贈或出售1%的武器，助烏克蘭抗俄。他說：「你們至少有2萬輛戰車！烏克蘭只要1%，你們戰車的1%，給或賣給我們，然而我們還沒得到明確答案。戰爭中最糟的事就是，求助時得不到明確的答覆」。

G7領袖在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究普亭侵烏的責任。

另外在能源方面，G7領袖則呼籲油氣生產國要有責任感，增加產量來供應國際市場，還稱石油輸出國家組織（OPEC）得對此發揮作用。