我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

一日3會 北約G7歐盟加碼抗俄 擬增兵歐洲東翼加強防禦

編譯中心／綜合24日電
因應俄烏戰爭，三大世界組織罕見接力開峰會。圖為七大工業國組織(G7)領袖在會上互動。(路透)
因應俄烏戰爭，三大世界組織罕見接力開峰會。圖為七大工業國組織(G7)領袖在會上互動。(路透)

俄羅斯對烏克蘭發動「特殊軍事行動」已一個月，仍未見和平曙光。北約（NATO）、7大工業國組織（G7）和歐盟24日史無前例於同日召開緊急峰會，應對俄烏衝突。北約會後聯合聲明呼籲俄國立刻停止戰爭，並通過大幅增加東部邊界軍事部署，為烏克蘭提供反艦武器等軍援。

三大世界組織接力開峰會，規模是近一個世代以來之最，峰會地點比利時布魯塞爾啟動嚴格交通管制。美國總統拜登除了參加北約和G7峰會，也受邀以來賓身分出席歐盟峰會。

北約緊急峰會決議新增4個戰鬥群在斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利，就是俗稱的北約「東翼」。拜登表示，此一舉動傳遞的強烈信號是「北約將集體捍衛會員國的每一寸領土」。

拜登宣稱美國將持續提供烏克蘭大量的安全協助，對抗俄國侵略。不過，對於烏克蘭總統澤倫斯基再度呼籲設置禁航區，北約領袖仍無正面回應。

北約聲明警告俄國不得使用生化武器，否則將面臨「嚴重後果」；但同時再次確認北約不會派兵支援烏克蘭抗俄。北約並呼籲包括中國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭行動。

軍事層面之外，美國也提出如何因應歐洲能源需求，以降低歐洲對俄國石油與天然氣的依賴，進而讓歐洲加大抗俄力道。

西方國家連開三場大型峰會，顯示這些國家領導人被迫聚在一起，討論俄烏戰爭可能的更壞發展，若俄國總統普亭動用核武及化武，各國該如何因應與反擊。

澤倫斯基在北約峰會發表視訊演說，他指出：「烏克蘭陸軍一直在不對等的條件下抵抗，這些話我也重複說了一個月。為了拯救人民和城市，烏克蘭需要沒有限制的軍事援助」。澤倫斯基還說，基輔政府掌握的資訊指出，俄軍「在烏克蘭對和平民眾用過磷彈」。

澤倫斯基呼籲北約捐贈或出售1%的武器，助烏克蘭抗俄。他說：「你們至少有2萬輛戰車！烏克蘭只要1%，你們戰車的1%，給或賣給我們，然而我們還沒得到明確答案。戰爭中最糟的事就是，求助時得不到明確的答覆」。

G7領袖在布魯塞爾開會後發布聲明，警告俄羅斯在與烏克蘭作戰期間不得使用生物、化學與核子武器或相關材料，還說將不遺餘力追究普亭侵烏的責任。

另外在能源方面，G7領袖則呼籲油氣生產國要有責任感，增加產量來供應國際市場，還稱石油輸出國家組織（OPEC）得對此發揮作用。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

近5年來頭一遭 北韓射洲際飛彈 南韓回敬5彈

下一則

俄安全局或策動政變 普亭防暗殺2個月燒逾9000萬

延伸閱讀

俄用黃金規避制裁…拜登簽行政令 禁止與俄黃金交易

俄用黃金規避制裁…拜登簽行政令 禁止與俄黃金交易
拜登促歐洲盟友共同發聲 警告中國「別與俄同陣線」

拜登促歐洲盟友共同發聲 警告中國「別與俄同陣線」

拜登：支持將俄羅斯逐出G20 北約將團結回應化武威脅

拜登：支持將俄羅斯逐出G20 北約將團結回應化武威脅
拜登宣布：10億美元人道援助 接納10萬烏克蘭難民

拜登宣布：10億美元人道援助 接納10萬烏克蘭難民

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻