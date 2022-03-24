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報導基輔住宅區遭砲轟慘況 俄籍女記者遇害身亡

中央社／基輔23日綜合報導
俄羅斯調查性新聞媒體The Insider 23日表示，旗下一名俄籍女記者鮑琳娜，在俄軍砲轟烏克蘭首都基輔一處住宅區時遇害身亡。（路透）
俄羅斯調查性新聞媒體The Insider 23日表示，旗下一名俄籍女記者鮑琳娜，在俄軍砲轟烏克蘭首都基輔一處住宅區時遇害身亡。（路透）

俄羅斯調查性新聞媒體The Insider 23日表示，旗下一名俄籍女記者鮑琳娜（Oksana Baulina）在俄軍砲轟烏克蘭首都基輔一處住宅區時遇害身亡。這是最新一位死於俄烏戰爭中的記者。

法新社報導，The Insider在網站上表示，鮑琳娜在基輔拍攝由俄軍砲轟造成的破壞時，死於戰火。

鮑琳娜先前曾替遭囚禁的克里姆林宮異議人士納瓦尼旗下「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）工作。

The Insider補充表示，還有一名平民與鮑琳娜同樣命喪這場襲擊，另有2人受傷。

被俄羅斯官方列為「外國代理人」的The Insider去年12月因違反外國代理人法而挨罰，該法要求The Insider在每則報導標明他們的外國代理人身分，並且必須接受繁文縟節的審查。

The Insider指出，這件事讓鮑琳娜決定離開俄國，並持續替The Insider報導俄羅斯的貪腐問題。俄羅斯1個月前入侵烏克蘭後，鮑琳娜從基輔和烏克蘭西部的利維夫（Lviv）替The Insider發出數則報導。

The Insider向鮑琳娜的家屬和親友致上最深的哀悼，鮑琳娜的同事也紛紛訴諸社群媒體來悼念她的離世。

在納瓦尼反貪腐基金會和鮑琳娜共事的米洛夫（Vladimir Milov）矢言替她復仇。米洛夫在推特（Twitter）上說：「我永遠不會忘記她。我承諾，那些應該為她的死負責的人，不會僅是受審和判決就能 了事。」

烏克蘭記者工會主席托米連科（Sergiy Tomilenko）在臉書（Facebook）聲明中證實鮑琳娜的死訊，表示她在報導砲轟後的情況時，被新一波砲轟擊中。

據路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，至少已有5名新聞工作者罹難。

烏克蘭 俄羅斯 納瓦尼

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