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普亭特使反戰辭職 克宮抓內鬼…國防部長、安全局長神隱2周

編譯中心／綜合23日電
俄國打著閃電戰的算盤入侵烏克蘭，沒想到遲遲攻不下來，英國每日郵報報導，普亭認為俄軍失利是因為軍機外洩，正在找禍首。（路透）
俄國打著閃電戰的算盤入侵烏克蘭，沒想到遲遲攻不下來，英國每日郵報報導，普亭認為俄軍失利是因為軍機外洩，正在找禍首。（路透）

BBC報導，俄羅斯總統普亭的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。此外，普亭身旁軍系親信包括國防部長蕭依古等人，已經長達兩周神隱，引發各方揣測。

路透引述兩名消息人士稱，邱貝斯之所以辭去普亭特使職務，是因為俄羅斯入侵烏克蘭，他已經離開俄國，目前和妻子在土耳其，不打算回俄國。克里姆林宮發言人培斯科夫告訴俄羅斯新聞社：「邱貝斯是依自身意願離職。但無論他離開與否，這是他的個人事務。」

被譽為俄國私有化之父的前第一副總理邱貝斯不認同俄國侵略烏克蘭，已辭去國際組織關係...
被譽為俄國私有化之父的前第一副總理邱貝斯不認同俄國侵略烏克蘭，已辭去國際組織關係特使職務。（路透資料照片）

俄國2月24日入侵烏克蘭後，邱貝斯在臉書貼出已故反對派涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的照片，被視為表態反戰，但他並未多做評論。涅姆佐夫曾任俄國副總理、下議院副議長，2015年2月27日在克里姆林宮附近遇刺身亡，生前向來反對普亭出兵烏克蘭。

圖為2010年俄羅斯總統普亭（左）與邱貝斯（右）會面。（路透資料照片）
圖為2010年俄羅斯總統普亭（左）與邱貝斯（右）會面。（路透資料照片）

邱貝斯是自由派，有時會批評普亭的行為。在蘇聯瓦解後，邱貝斯曾任俄羅斯第一副總理，在前總統葉爾欽經濟改革中扮演要角，曾主導1990年代財政改革，被譽為俄國私有化之父，後來擔任普亭政府資深幕僚。

另一方面，俄國打著閃電戰的算盤入侵烏克蘭，沒想到遲遲攻不下來，英國每日郵報報導，普亭認為俄軍失利是因為軍機外洩，正在找禍首，並將矛頭指向身旁軍系親信。

先前情報人士透露，已有兩名俄國聯邦安全局（FSB）高官因情報失誤而遭到軟禁，如今，包括俄國防部長蕭依古、武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫，以及FSB局長伯特尼科夫等高官皆已近兩周未公開現身，引發揣測。

報導引述情報人士說法稱，蕭依古自3月11日起就沒有公開露面，他的女兒Ksenia被人看見穿著代表烏克蘭的藍色與黃色服飾，更是幫倒忙。據他周圍的人稱，蕭依古可能心臟出了問題。

圖為俄國國防部長蕭依古（右）與參謀總長吉拉西莫夫（左），2月27日出席總統普亭召...
圖為俄國國防部長蕭依古（右）與參謀總長吉拉西莫夫（左），2月27日出席總統普亭召見的會議。（路透）

普亭私下對伯特尼科夫表示不屑，開會時對參謀總長吉拉西莫夫更是不假辭色。此前，烏克蘭國防部表示掌握情資，一群俄羅斯政經精英已擬定計畫，打算用「下毒、突然發病、出意外」等手段推翻普亭，並扶植接班人。外界揣測，伯特尼科夫將是過渡領袖。

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