普亭特使反戰辭職 克宮抓內鬼…國防部長、安全局長神隱2周
BBC報導，俄羅斯總統普亭的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。此外，普亭身旁軍系親信包括國防部長蕭依古等人，已經長達兩周神隱，引發各方揣測。
路透引述兩名消息人士稱，邱貝斯之所以辭去普亭特使職務，是因為俄羅斯入侵烏克蘭，他已經離開俄國，目前和妻子在土耳其，不打算回俄國。克里姆林宮發言人培斯科夫告訴俄羅斯新聞社：「邱貝斯是依自身意願離職。但無論他離開與否，這是他的個人事務。」
俄國2月24日入侵烏克蘭後，邱貝斯在臉書貼出已故反對派涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的照片，被視為表態反戰，但他並未多做評論。涅姆佐夫曾任俄國副總理、下議院副議長，2015年2月27日在克里姆林宮附近遇刺身亡，生前向來反對普亭出兵烏克蘭。
邱貝斯是自由派，有時會批評普亭的行為。在蘇聯瓦解後，邱貝斯曾任俄羅斯第一副總理，在前總統葉爾欽經濟改革中扮演要角，曾主導1990年代財政改革，被譽為俄國私有化之父，後來擔任普亭政府資深幕僚。
另一方面，俄國打著閃電戰的算盤入侵烏克蘭，沒想到遲遲攻不下來，英國每日郵報報導，普亭認為俄軍失利是因為軍機外洩，正在找禍首，並將矛頭指向身旁軍系親信。
先前情報人士透露，已有兩名俄國聯邦安全局（FSB）高官因情報失誤而遭到軟禁，如今，包括俄國防部長蕭依古、武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫，以及FSB局長伯特尼科夫等高官皆已近兩周未公開現身，引發揣測。
報導引述情報人士說法稱，蕭依古自3月11日起就沒有公開露面，他的女兒Ksenia被人看見穿著代表烏克蘭的藍色與黃色服飾，更是幫倒忙。據他周圍的人稱，蕭依古可能心臟出了問題。
普亭私下對伯特尼科夫表示不屑，開會時對參謀總長吉拉西莫夫更是不假辭色。此前，烏克蘭國防部表示掌握情資，一群俄羅斯政經精英已擬定計畫，打算用「下毒、突然發病、出意外」等手段推翻普亭，並扶植接班人。外界揣測，伯特尼科夫將是過渡領袖。
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