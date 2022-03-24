波蘭驅逐45名俄國「間諜」外交官 克里姆林宮揚言報復

反戰人士封鎖波蘭庫庫里基一處車站，導致波蘭與白俄羅斯邊境22日出現滯留貨車車龍。（路透）

波蘭內政部長卡明斯基今天宣布，波國「驅逐了45名冒充外交人員的俄羅斯間諜 」。俄方已表明其外交官若遭驅逐，將進行報復。

卡明斯基（Mariusz Kaminski）在推特上發文稱：「我們正在拆除我們國內的俄羅斯特工網路。」此前，波蘭反間諜機構「國內安全局」（ABW）表示，已確認45名俄羅斯外交人員涉嫌擔任間諜，要求波蘭外交部將他們驅逐出境。

國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）稱：「國內安全局已制訂了一份45人名單，這些人以外交活動為掩護，在波蘭工作。」此外，他表示ABW以涉嫌為俄羅斯情報機關從事間諜活動，拘押了一名波蘭國民，據悉這名被拘留者在華沙註冊登記處的檔案室工作，「嫌犯的活動對波蘭內部和外部安全皆構成威脅。」

另一方面，波蘭境內抗議俄國 侵烏克蘭反戰示威者，近日堵塞波蘭與白俄羅斯 之間一條貿易要道，阻止卡車進入，要求不要與俄羅斯及白俄貿易。

示威者在波蘭邊境科羅什琴封鎖與白俄的貿易路線入口，22日被堵塞的車龍長達48公里，包括逾1500輛卡車。科羅什琴的示威已斷斷續續持續兩周，最新一輪渝19日開始，周日卡車入白俄需等候32小時，示威者認為該條要道讓俄羅斯規避貿易制裁。

波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）19日呼籲歐盟關閉所有與俄國貿易的陸路和海上貿易通道。