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烏克蘭：俄軍破壞車諾比實驗室還搶放射物 更綁架2389名兒童

編譯中心／綜合23日電
美國駐基輔大使館表示，俄軍「綁架」2389名兒童到俄國。（路透）
美國駐基輔大使館表示，俄軍「綁架」2389名兒童到俄國。（路透）

俄羅斯軍隊已占領烏克蘭車諾比核電廠一段時間，如今烏克蘭官員再指控，俄軍闖入核電廠內一間實驗室，大肆劫掠和破壞。另據美國駐基輔大使館表示，俄軍強迫超過2000名烏東頓內次克和盧甘斯克兩獨立區的孩童離開當地、並將他們帶往俄國，痛批這是綁架行為。

德國之聲報導，烏克蘭國家禁區管理局22日在臉書發文指出，俄羅斯軍隊非法占領「中央分析實驗室」（Central Analytical Labratory），該實驗室處理放射性核廢料，內有高度活躍的樣本及放射性同位素樣本，現已「落入敵人手中」。

聲明指出，在歐盟的幫助下，車諾比中央分析實驗室耗資約600萬歐元（約660萬美元）打造，內有價值高昂的分析儀器，自2015年以來持續運作。

烏克蘭22日指控俄軍闖入車諾比核電廠一間實驗室，大肆劫掠與破壞。（路透）
烏克蘭22日指控俄軍闖入車諾比核電廠一間實驗室，大肆劫掠與破壞。（路透）

另據烏克蘭外交部21日聲明指控，俄軍非法將頓內次克和盧甘斯克共2389名孩童帶往俄國，並稱此舉嚴重違反國際法。美國駐基輔使館則痛批這不是援助，而是綁架」。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托娃表示，「俄軍不只鎖定和殺害我們的孩子，還迫使他們離家。目前已對這起事件展開調查。」根據「烏克蘭國家通訊社」報導，自從俄羅斯對烏克蘭開戰以來，當地已有115名孩童喪生、148名孩童受傷。

烏克蘭 俄羅斯 盧甘斯克

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