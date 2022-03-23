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圖輯／開戰1個月 轟炸未中斷 死亡在蔓延

世新新聞網／輯
馬立波被轟炸後，兩個孩子在醫院裡，用毛毯裹著避寒。（美聯社）
馬立波被轟炸後，兩個孩子在醫院裡，用毛毯裹著避寒。（美聯社）

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭至今已一個月，俄方持續轟炸，烏人死亡人數升高。

烏克蘭伊爾平鎮的街道上，一名被俄羅斯砲擊身亡的烏克蘭人的屍體。（美聯社）
烏克蘭伊爾平鎮的街道上，一名被俄羅斯砲擊身亡的烏克蘭人的屍體。（美聯社）
馬里波市一家醫院4日遭俄軍轟炸時，民眾趴在地上躲避。(美聯社)
馬里波市一家醫院4日遭俄軍轟炸時，民眾趴在地上躲避。(美聯社)
俄羅斯黑海艦隊副司令派利(Andrey Paliy)日前在遭圍困的城市烏克蘭城市...
俄羅斯黑海艦隊副司令派利(Andrey Paliy)日前在遭圍困的城市烏克蘭城市馬立波，遭烏軍擊斃，成為俄軍侵烏後損失的15名軍事指揮官之一。圖為俄軍在克里米亞為他舉行遺體告別儀式。（美聯社）
伊爾平市一對父母抬著嬰兒車，帶幼兒逃難。(美聯社)
伊爾平市一對父母抬著嬰兒車，帶幼兒逃難。(美聯社)
哈爾科夫一所學校被轟炸後的教室。（Getty Images）
哈爾科夫一所學校被轟炸後的教室。（Getty Images）
美國政府認定俄羅斯軍隊入侵烏克蘭近一個月，摧毀公寓、學校、醫院等平民設施，殺害無...
美國政府認定俄羅斯軍隊入侵烏克蘭近一個月，摧毀公寓、學校、醫院等平民設施，殺害無辜平民，犯下戰爭罪。圖為馬里波市一名被俄軍炸傷的市民。(美聯社)
圖為馬立波因不斷遭俄軍轟炸，屍橫遍野，無法逐一安葬，只好扔到一個深坑裡，集體掩埋...
圖為馬立波因不斷遭俄軍轟炸，屍橫遍野，無法逐一安葬，只好扔到一個深坑裡，集體掩埋。（美聯社）
俄羅斯侵烏雖然戰事不順，但俄國民眾在長期洗腦下，並不希望戰爭落幕，而是期盼俄國能...
俄羅斯侵烏雖然戰事不順，但俄國民眾在長期洗腦下，並不希望戰爭落幕，而是期盼俄國能展現實力給西方社會看。圖為18日莫斯科的數萬人集會上，民眾狂熱支持總統普亭。（路透）
圖為俄軍火箭擊中基輔一幢公寓大樓後，住戶因無家可歸，失聲痛哭。(美聯社)
圖為俄軍火箭擊中基輔一幢公寓大樓後，住戶因無家可歸，失聲痛哭。(美聯社)
俄羅斯侵烏一個月，戰事陷入泥淖，軍事分析認為「沒有一件事照計畫走」。圖為遇襲起火...
俄羅斯侵烏一個月，戰事陷入泥淖，軍事分析認為「沒有一件事照計畫走」。圖為遇襲起火的俄軍坦克被遺棄在哈爾科夫。(美聯社)
俄羅斯侵烏一個月，戰事陷入泥淖，軍事分析認為「沒有一件事照計畫走」。圖為蘇梅地區...
俄羅斯侵烏一個月，戰事陷入泥淖，軍事分析認為「沒有一件事照計畫走」。圖為蘇梅地區戰場上被烏克蘭摧毀的俄軍坦克。(路透)

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