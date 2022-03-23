我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

俄軍不想再戰 「朝自己腿上開槍」以便能返國免受罰

聯合新聞網／綜合報導
幾名被俘虜的俄羅斯軍人出席烏克蘭方19日舉行的記者會。(歐新社)
幾名被俘虜的俄羅斯軍人出席烏克蘭方19日舉行的記者會。(歐新社)

白俄羅斯電報頻道NEXTA報導，在烏克蘭的俄羅斯軍隊士氣低落，甚至開始拿子彈射自己，希望能被遣送回家。

NEXTA公開由烏克蘭安全局截獲一名俄羅斯士兵與母親的電話錄音。俄羅斯士兵在電話中告訴母親，他們正在尋找烏克蘭士兵發射的子彈射傷自己人，如此才能讓他們看起來像是在戰爭中受傷。

該士兵向母親解釋，自己想逃離烏克蘭的恐怖戰場，但他不能直接回家，因為違背普亭指令的人可能會面臨大約八年的監禁。他稱一些士兵已經開始互射對方，「讓大家可以纏上繃帶，送到俄羅斯南部布布瓊諾夫斯克的醫院」。

這名士兵還說，目前至少120人負傷送往醫院。而現在烏克蘭軍方已經炸毀他們所有設備，他擔心自己的安危。

上周公開的另一段電話對談中，可以聽到一名俄羅斯士兵描述戰場慘況：「他們（烏克蘭軍隊）已經朝我們開火14天了，我們很害怕。我們偷了食物，闖入民宅殺害平民。俄羅斯士兵朝自己的腿上開槍才能被回家。到處都是屍體，滿滿八輛貨車都是俄軍屍體。」

紐約時報指出，美國保守估計在三周的戰事中，已有7000多名俄羅斯人喪生。這個數字已經超過20多年來在伊拉克和阿富汗陣亡的美軍人數總和。

白俄羅斯 烏克蘭 阿富汗

上一則

俄每日減供歐洲100萬桶油 莫斯科恐準備報復西方制裁

下一則

英國鬧鬼街 入住前先簽切結書 禁施任何黑魔法

延伸閱讀

烏克蘭反攻重奪基輔外圍城市 美估俄軍戰力降逾10%

烏克蘭反攻重奪基輔外圍城市 美估俄軍戰力降逾10%
美國及西方盟友擬將俄羅斯踢出G20 但恐被中印否決

美國及西方盟友擬將俄羅斯踢出G20 但恐被中印否決
沒有俄羅斯石油 世界會變怎樣？ 學者：衰退無可避免

沒有俄羅斯石油 世界會變怎樣？ 學者：衰退無可避免
美國駐基輔大使館：俄軍綁架2389名兒童到俄國

美國駐基輔大使館：俄軍綁架2389名兒童到俄國

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海