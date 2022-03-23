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俄每日減供歐洲100萬桶油 莫斯科恐準備報復西方制裁

編譯季晶晶／綜合報導
俄羅斯裏海管線集團以油管待修為由，減少對歐洲的石油供應，引發市場對於莫斯科可能準備報復西方制裁的疑慮。示意圖。(美聯)
俄羅斯裏海管線集團以油管待修為由，減少對歐洲的石油供應，引發市場對於莫斯科可能準備報復西方制裁的疑慮。示意圖。(美聯)

國金融時報報導，一條將俄羅斯原油送往全球市場的主要油管正減少供應量，此舉推高了油價，並引發市場對於莫斯科可能準備限制自身能源供應、以報復西方制裁的疑慮。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯能源部副部長周二發表聲明說，裏海管線集團（CPC）旗下連通中亞和黑海的一條主要油管，因裝載設施遭暴風雨破壞，必須進行修繕，每日最多減供100萬桶原油，時間可能長達兩個月。

此時正值美國總統拜登訪歐之行的前夕，歐盟國家預料屆時會討論制裁俄國原油部門。美國已經宣布禁止俄國油氣進口。

油管切斷的消息傳出後，國際油價立即應聲上漲超過2%到每桶117美元，稍後回檔到每桶115美元。

分析師對暴風雨造成損毀設施的時機感到懷疑，這條油管的西方合作夥伴還沒有人能夠前往檢視受損狀況。

位於華府的研究機構ClearView Energy Partners董事總經理Kevin Book表示：「如果暴風雨導致基礎設施關閉，或者俄羅斯關閉基礎設施，俄方得以決定何時重啟。」

CPC的這條油管全長1500公里，由哈薩克西部大型油田Tengiz通往俄羅斯在黑海岸的Novorossiysk港，美國石油巨擘雪佛龍和埃克森美孚的產油包括在運送之列。俄羅斯沿線油田也供應該油管。總運量大約是每日140萬桶，占全球海上石油貿易的2.5%。

CPC發聲明說，「當前市況」，明顯指涉最近的西方制裁，使得修復在暴風雨中受損的裝載設施益發困難，意味出貨可能大減三分之二。

分析師指出，西方加大對俄制裁，可能引發莫斯科的反擊。ClearView Energy Partners在研究報告裡說：「随著歐盟愈來愈接近對俄羅斯石油出口施加限制...... 『不和』的轟隆聲響可能預示莫斯科自行削減流往西方的原油輸出量。」

俄羅斯 石油 油價

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