瑞士6萬人請願「遣送普亭情婦」 傳兩人育有4名私生子女

卡巴耶娃據傳是普亭的秘密情人，育有4名子女。（路透資料照片）

俄軍戰火在烏克蘭 摧毀許多家庭，這把火現在也燒到俄國總統普亭 「家人」身上。

38歲的俄國前體操國手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）多年來被謠傳是普亭的外遇對象，2015年在瑞士盧卡諾產下一女，更傳出孩子的爹就是普亭。瑞士近日已累計6萬700筆連署，要求政府送卡巴耶娃及女兒回老家，「和獨裁者團圓」。另有一項連署要求剝奪她過去獲得的奧運獎牌。

卡巴耶娃被譽為「俄羅斯 最柔軟的女人」，生涯共獲21枚歐洲錦標賽獎牌、14枚世錦賽獎牌和2枚奧運獎牌。她退役後轉戰政壇，2008年擔任議員時與普亭傳出緋聞，2014年辭去議員職務，2015年生下雙胞胎後就消失在公眾面前。

卡巴耶娃過去被譽為「俄羅斯最柔軟的女人」。（Getty Images）

據傳，卡巴耶娃與普亭共育有4名小孩，母子五人都有瑞士護照，甚至更稱卡巴耶娃擁有不同姓名與不同國籍的護照，因而躲過西方制裁。另一說法則是，普亭在戰爭爆發後，將他們送到阿爾泰共和國的核掩體。

卡巴耶娃2014年辭去議員職務，據傳長期在瑞士生活。（路透資料照片）

另據新聞媒體Page Six報導，消息人士透露，卡巴耶娃的女性朋友拜託她飛到普亭身邊，嘗試說服他結束戰爭。該人士表示「他似乎誰的話也聽不進去，但或許會聽她的話」。卡巴耶娃甚少公開露面，在去年12月俄軍陸續集結在烏克蘭邊境之際，有影片拍到她現身莫斯科跳舞。

瑞士傳統上是中立國，為俄羅斯精英的避風港，但在俄羅斯入侵烏克蘭後罕見加入西方對莫斯科的制裁，對一系列俄羅斯銀行和寡頭實施限制，並凍結了莫斯科以瑞士法郎持有的部分外匯儲備。