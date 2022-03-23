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俄國片面退出二戰和平條約談判 日相：轉嫁侵烏責任

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯片面退出二次大戰和平條約談判，日本首相岸田文雄（圖）強烈抗議。（路透）
俄羅斯片面退出二次大戰和平條約談判，日本首相岸田文雄（圖）強烈抗議。（路透）

俄羅斯片面宣布退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，理由是日對俄出兵烏克蘭實施制裁明顯「不友善」；俄國並凍結雙方在南千島群島（日本稱「北方四島」）的聯合經濟計畫。日本首相岸田文雄表達強烈抗議，並指俄國侵烏是事態起因，卻將責任轉嫁到日俄關係上，「非常不適當，完全無法接受」，日本駐莫斯科大使館也表示遺憾。

日本與俄羅斯因「北方四島」主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。NHK報導，俄國外交部21日發布聲明，表示不打算繼續與日本談判和平條約；俄方並退出雙方在爭議領土相關的聯合經濟計畫、取消日本公民免簽入境待遇等。

俄羅斯外交部並稱，日本必須負起這些破壞兩國合作的責任。俄軍大舉侵烏後，日本緊隨歐美大國，陸續對俄祭出多項制裁，包括取消貿易最惠國待遇，凍結俄國寡頭資產及禁止部分俄產品進口等。

國後、擇捉、齒舞和色丹四個島嶼被俄羅斯稱為南千島群島，日本則稱為北方四島。圖為色...
國後、擇捉、齒舞和色丹四個島嶼被俄羅斯稱為南千島群島，日本則稱為北方四島。圖為色丹島。（路透資料照片）
北方四島位置圖。
北方四島位置圖。

對此，日本外務省事務次官森健良22日傳召俄駐日大使，提出強烈抗議。岸田當天在國會批評，俄國作為肇始者，卻將責任轉嫁到日俄關係上：但他強調，日方希望解決北方四島主權爭議、締結和約的立場未變。岸田也說，日本政府於下年度政府預算中編列21億日圓（約1741.9萬美元）、以支援日企在俄開發能源等的經濟合作預算，目前不考慮變更。

此外，岸田今天表示，他正規畫親自出席本月24日在比利時布魯塞爾召開的七大工業國集團（G7）高峰會，藉此展示出國際社會團結一致，對抗入侵烏克蘭此一暴行的強硬態度相當重要。

北方四島原為日本領土，但二戰末期被蘇聯攻下，後歸於俄國。1951年「舊金山和約」中，約定日本放棄在1905年「樸茨茅斯和約」後取得的北方四島和庫頁島南部，然而相關條文並未約定北方四島的範圍，俄、日兩國因此產生主權爭議。

隨著俄侵烏後遭國際孤立，岸田對俄的態度也益趨強硬，17日更改口稱北方四島是被俄羅斯「非法占領」。

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