支持普亭開戰 俄西洋棋大師遭禁賽6個月 怒批判決可恥

俄羅斯西洋棋大師卡爾亞金遭禁賽。（取材自Instagram）

世界西洋棋總會（FIDE）今天宣布，俄羅斯西洋棋大師卡爾亞金（Sergey Karjakin）因公開支持俄國 入侵烏克蘭 ，遭禁賽6個月處分。

世界西洋棋總會紀律委員會認為，2016年曾挑戰世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）棋王頭銜的卡爾亞金，在社群媒體 的發言讓棋界難堪。

32歲的卡爾亞金從不避諱支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

世界西洋棋總會表示，卡爾亞金「對於現在烏克蘭軍事衝突的」說法，「引發社群媒體及其他地方大量反應」，其中多是批評卡爾亞金的看法。

世界西洋棋總會裁決認定，卡爾亞金曾公開撰文支持俄國入侵行動，還說他希望俄羅斯達成「烏克蘭去軍事化與去納粹化」，呼應莫斯科當局的立場。

卡爾亞金也在推特發布多張他稱為烏克蘭士兵者手持希特勒（Adolf Hitler）肖像的照片，並下了個「這就是烏克蘭」的評語。

目前世界排名18的卡爾亞金遭禁賽，意味他6月無法參加在西班牙馬德里舉行的賽事。那場賽事勝出者，可和卡爾森對決挑戰棋王頭銜。

卡爾亞金今天在Telegram帳號發文譴責世界西洋棋總會「可恥的」裁決，「我一點都不後悔」。他說，他最重視的是愛國心，其次才是西洋棋。