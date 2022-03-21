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俄軍炸商場釀8死 曝影片控烏軍拿民用建築當幌子

中央社／莫斯科21日綜合外電
俄軍飛彈炸中烏克蘭首都基輔一座購物商場，廢墟上可見商場招牌及毀損的汽車。(美聯社)
俄軍飛彈炸中烏克蘭首都基輔一座購物商場，廢墟上可見商場招牌及毀損的汽車。(美聯社)

俄羅斯今天表示，昨夜以長程高精準武器襲擊烏克蘭首都基輔一處購物中心，是因為此處被烏軍用來儲存火箭系統及重新裝載彈藥，並公布影片以示證明烏軍拿民用建築當幌子。

綜合法新社和路透社報導，基輔這座購物中心昨晚遇襲，至少8人喪生，附近建築物遭受波及，現場瓦礫堆冒出煙霧，數百公尺範圍內可見被燒到扭曲變形的汽車殘骸。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）告訴媒體：「購物中心附近區域被用來作為儲存火箭彈藥和重新裝載多管火箭發射器的大型基地。」

他說：「當夜以長程高精準武器摧毀了一個烏克蘭多管火箭發射器砲兵陣地，以及一個沒在運作的購物中心裡的彈藥庫。」

俄軍飛彈炸中基輔一座購物商場，引發大火，消防人員在廢墟中奮力滅火。(路透)
俄軍飛彈炸中基輔一座購物商場，引發大火，消防人員在廢墟中奮力滅火。(路透)

科納申科夫秀出影片，並說這證明烏克蘭一直將此購物中心作為軍火庫和重新裝載站。

他播放一段卡其色軍車在大樓附近行駛的影片，並展示大樓屋頂出現巨大爆炸的夜視圖。

科納申科夫表示，俄軍的空拍畫面就是基輔民族主義政權將民用建築用於犯罪用途的鐵證。他強調，俄軍會動用巡弋飛彈，但只攻擊軍事目標。

俄方認為，西方媒體只提供一面倒的報導，忽略俄方對於這場戰事的敘述。

科納申科夫說：「我們要再次提醒西方媒體，我們已提供完整證據，證明基輔民族主義政權將基輔住宅區和其他城市的民用建築當作大砲和火箭系統發射陣地。」

科納申科夫表示，俄方的行動是由一支專業且裝備精良的部隊所執行，並否認烏克蘭指稱俄軍擊中任何民用目標的說法。

他也將烏克蘭有關俄軍折損人員和裝備的說法斥為「宣傳謊言」。

烏克蘭緊急服務單位表示，「敵軍砲擊」在數層樓引發火災，並公布監視器畫面，顯示大規模爆炸和蕈狀雲，隨後是一連串規模較小的爆炸。

法新社記者說，夜間一聲巨響震撼整個城市，可看見購物中心燃起熊熊大火。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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