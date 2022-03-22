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歐盟將組5000人「歐洲軍」 第5輪制裁討論禁運俄能源

編譯中心／綜合21日電
歐盟將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。圖為北約組織17日在挪威演習。（歐新社）
歐盟將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。圖為北約組織17日在挪威演習。（歐新社）

歐盟部長理事會今天通過「戰略指南」，將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。歐盟外長波瑞爾表示，當俄羅斯發動侵略使戰爭重新回到歐洲時，這是歐盟防務行動的歷史轉折點。此外，歐盟今天舉行外長會議，外交官員說，包括立陶宛在內的波羅的海國家正在推動下一步禁運。

歐盟今晚表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，部長理事會批准「戰略指南」，這是歐盟至2030年一項雄心勃勃強化安全的防務計畫。內容由行動、投資、合作夥伴和安全等4大支柱組成。

其中在行動方面，歐盟表示為能夠在爆發危機時迅速應對，歐盟將組建強大的快速部隊，預估5000名兵力組成聯合部隊，以應對不同類型的危機，並在陸地和海上定期進行軍事演習。

至於在合作夥伴方面，歐盟表示將與北約、聯合國等戰略夥伴以及與美國、加拿大、挪威、英國及日本等理念相同的國家更進一步合作。

歐盟將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。圖為一輛波蘭陸軍坦克12日在...
歐盟將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。圖為一輛波蘭陸軍坦克12日在與俄羅斯接壤的拉脫維亞參加名為「水晶箭」的國際軍事演習。（歐新社）

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟需要成為一個更強大、更有能力的安全及防禦行動者，為接下來的10年應對威脅和挑戰做更充分的準備。當俄羅斯發動侵略，使戰爭重新回到歐洲時，這是歐盟安全行動的歷史轉折點。

「戰略指南」草案在2021年提出，而當俄羅斯今年2月底侵略烏克蘭後，成員國加快建立對這項行動計畫的共識，接下來「戰略指南」3月24日至25日將在由27成員國領導人出席的歐盟峰會上討論並通過。

此外，歐盟外長會議上，多個波羅的海國家積極推動進一步禁運能源，立陶宛外長藍斯柏吉斯說：「我們難以避免談到能源部門，而且勢必要討論石油。」愛爾蘭外交部長柯伏尼在參加歐盟部長級會議前表示：「看到烏克蘭目前受到的破壞程度，很難做出不要繼續對（俄國）能源部門施壓的決定，尤其是石油和煤炭。」

官員指出，即將發動的第5輪制裁將把更多名字加上歐盟的黑名單。法國則表示，若烏克蘭局勢進一步惡化，制裁項目應該「沒有禁忌」。

極度仰賴俄國天然氣的德國則發出警告，基於歐洲能源價格飆升，切勿倉促行動。

斯洛維尼亞外交官 自願回基輔 

據德新社報導，斯洛維尼亞總理楊薩20日晚在推特宣布，該國外交官將返回烏克蘭首都基輔，他呼籲歐盟各國能跟進。楊薩稱外交官是自願返回基輔，他強調烏克蘭需要直接的外交支持。

另外，車臣強人總統卡狄羅夫稍早聲稱召集1.2萬人助俄羅斯入侵烏克蘭，並御駕親征基輔，但據烏克蘭國安局（SBU）透露，因為戰況不樂觀，加上傷亡慘重，車臣部隊早在13日從基輔全面撤退，經白俄羅斯搭機返回首都格羅茲尼。

歐盟 烏克蘭 白俄羅斯

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