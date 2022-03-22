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德國另尋天然氣 訪挪威、卡達稱達成合作伙伴關係

編譯中心／綜合21日電
卡達是全球第二大液化天然氣生產國，圖為卡達液化天然氣油輪。（路透）
卡達是全球第二大液化天然氣生產國，圖為卡達液化天然氣油輪。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後，各國紛紛祭出經濟制裁，並提出計畫以減少對俄國能源的依賴。德國經濟部長哈柏克近日分別走訪挪威和卡達，德國稱已和兩國達成合作伙伴關係。此外，媒體報導，沙烏地阿美石油公司表示將提升油產及加大投資，以滿足國際能源需求。

德國的化石燃料幾乎全靠進口，其中天然氣有高達55%來自俄羅斯。不過，德國為避免在國防和外交上繼續受制於俄國，積極尋找替代的天然氣來源。

德國經濟部長哈柏克（左）20日在多哈與卡達國王塔米姆（右）會晤。（美聯社）
德國經濟部長哈柏克（左）20日在多哈與卡達國王塔米姆（右）會晤。（美聯社）

哈柏克16日訪問挪威，成功獲挪威政府允諾今年夏天起將增加液化天然氣出口，雙方並約定對連接兩國的氫氣輸送管進行研究。目前德國的天然氣有30%來自挪威，僅次於俄羅斯排名第二。

哈柏克20日也在卡達首都多哈與國王塔米姆會晤，並宣布雙方已對長期的能源夥伴關係達成共識。不過，他沒有透露雙方約定的運量，只表示即將展開談判。哈柏克還說，德國準備協助卡達興建再生能源，「這是雙贏」。

但據路透報導，卡達沒表明已敲定協議。卡達是全球第二大液化天然氣生產國，產量僅次於澳洲。

結束卡達行程後，哈柏克下一站將訪問阿拉伯聯合大公國，討論兩國在綠色氫能的合作。

而為滿足國際石油需求，沙烏地阿美石油公司表示將會增加油產開支。沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）說，早在俄軍侵烏可能讓市場失去百萬桶俄國原油之前，石油供需平衡就已因為石油消耗增加、庫存減少和後備產能下降而緊張，需要大量投資來阻止全球石油供應每年減少達7%的情况。

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