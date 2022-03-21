納粹集中營倖存者 96歲烏克蘭老人被俄軍炸死

高齡96歲的烏克蘭籍納粹集中營倖存者羅曼欽科近日不幸在俄軍戰火中身亡。（取材自推特＠DmytroKuleba）

一位高齡96歲的烏克蘭 籍納粹 集中營倖存者，近日不幸在俄軍戰火中身亡，烏克蘭總統親信葉爾馬克（Andriy Yermak）斥責這就是俄羅斯所說的「去納粹化」。

德國布亨瓦特（Buchenwald）集中營紀念館今天證實，96歲的集中營倖存者羅曼欽科（Borys Romanchenko），18日因在哈爾科夫（Kharkiv）的公寓住處被俄軍砲擊不幸身亡，「我們對他的暴力死亡感到震驚」。

羅曼欽科1926年生，1942年被納粹逮捕，先在礦場當奴工，逃亡後被抓到集中營，先後熬過布亨瓦特、皮尼木恩德（Peenemünde）、多拉（Dora）、伯根-伯爾森（Bergen-Belsen）等4個位於今日德國中部和北部的集中營。

1990年代，羅曼欽科開始以集中營倖存者的身分定期回德國參加座談活動，見證納粹暴行。

羅曼欽科之死引起烏克蘭人的憤怒，總統辦公室主任葉爾馬克斥責，這就是俄羅斯所說的「去納粹化」行動，全世界都看到俄國的殘暴。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，俄國總統普亭（Vladimir Putin）出兵的說詞包括為烏克蘭「去納粹化」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）指俄軍殺害羅曼欽科是難以言喻的罪行，「他從希特勒倖存，被普亭謀殺」。