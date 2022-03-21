烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒
「街上滿是被俄軍炸死的平民屍體...失去主人的流浪狗群，在城市裡啃食這些死人的遺體...被俄軍斷糧將近一個月的倖存者們，只能絕望地再殺死這些流浪狗充饑...這就是馬立波，戰爭地獄在人間的名字。」
俄國入侵烏克蘭的第26日，戰爭的所有焦點都集中在烏克蘭東南邊境、從開戰第一天就被包圍轟炸到現在的死守孤城馬立波（Mariupol）。儘管20日下午，烏克蘭與俄國外交部的停火談判，一度對「開放馬立波撤離」有積極進展。但擅長兩手策略的俄軍20日晚間卻對「馬立波全城所有人」下達了最後通牒：如果馬立波不在3月21日清晨5點開城投降，全城無分軍民、不管男女老幼——若你還能在總攻城後活下來——全城都將被視為「戰爭罪」的共謀犯罪者，所有馬立波人都被俄國「軍法審判」。
俄軍深夜的最後通牒，最終就在烏克蘭中央政府與馬立波市民的一片詛咒與叫罵中，於美東時間周日晚間11點到期——馬立波沒有開城、沒有投降。但過去26天來日日夜夜都遭遇無差別轟炸的馬立波軍民，在十多天渴殺的斷水、斷電、斷糧後，早已無力突圍，俄軍的優勢兵力周末也直接殺入了馬立波市中心，與烏克蘭守城殘兵爆發最後的血腥巷戰。
截至2022年3月21日清晨5點為止，地獄化的馬立波市仍有13萬平民受困。少數撤離居民能往聶伯河方向逃難，但更多撤離者卻被圍城俄軍攔截，在簡單的審查「政治背景」與「親俄純度」後，被沒收身分證件、手機設備，接著分類拆散，全員送往俄國本土「等待發落」。
截至3月21日黎明為止，烏克蘭前線的最新戰況...？
俄國在烏克蘭的侵略攻勢，還是現在全線停擺的戰略重整期裡，俄軍雖然持續朝東方的第二大城哈爾科夫、南方的造船重鎮尼古拉耶夫、北方緊扛白俄羅斯－俄羅斯邊境的切爾尼戈夫、以及首都基輔發動大規模空襲，但各區的攻城兵團大多只圍轟不攻打——特別是在首都基輔外圍，持續等待增援兵力的圍城俄軍甚至開始築起防禦工事，試圖延長對基輔的壓力。
北約方面判斷，俄軍針對基輔的包圍壓力，雖然有其等待後勤、重整戰線的調整目的。但實際上的邏輯仍不脫俄國原本「切斷烏克蘭東西聯絡」的任務設定。相較於死傷慘重、曠日廢時且資源消耗無限倍增的首都攻城戰，俄軍仍傾向與留守在烏東頓巴斯盆地邊緣的烏軍10萬精銳「機動決戰」，像是「金融時報」就如此判斷：
「擊潰、殲滅烏東的烏軍主力，與攻下基輔的政治效果是一樣的——因此俄軍才一直追求斷人後路，逼迫烏軍主力離開東線陣地，與綜合火力更強的俄軍快速決戰。」
但俄軍的目的畢竟只是理想，在現實上兩軍的消耗、戰損、與疲憊感，現階段都無力開啟全軍機動。儘管在人力與正規武器的消耗上，軍力與人口規模原本就較小、且在戰爭中一直處於「守勢消耗」的烏克蘭更為不利。但當前的狀況，卻被「紐約時報」以棋類遊戲的「欠行」——雙方打到無子可動，且無法必殺將軍的和棋狀態——來形容這種無法全勝也難以完敗的戰事僵局。
但烏俄的戰爭僵棋仍有例外，因為位於烏克蘭東南沿海，從開戰第一小時就遭遇轟炸，至今四方全遭俄軍包圍、無路可撤且連續被攻城包圍26天的孤島城市——馬立波——目前已被俄軍攻入城市中心區，未來72小時內恐進入圍城總攻擊。
人間地獄的選擇：俄軍給馬立波的「最後投降機會」？
馬立波目前的狀況，是半個城市已遭俄軍攻陷，全城已經斷水、斷電、斷糧十多天，大量的軍民百姓在俄軍日夜空襲下慘死，但整座城市仍在激烈的「巷戰抵抗」，以最血腥的肉搏戰方式，持續拚死戰鬥中。
在兩軍巷戰的過程中，烏俄雙方雖曾多次交涉「人道臨時走廊」供平民撤退，但隨著攻城包圍網的日漸縮小，人道走廊的撤離空間也越來越窄，許多幸運的撤離者成功地在上星期的數次大撤退裡，如願疏散到西方、仍由烏軍控制的札波羅傑州；但更多人是一出城就被俄國軍隊、或由頓涅茨克南下助陣的親俄分離主義兵團攔截，他們大多會被強迫轉向，往東方或北側的「俄軍控制區」轉移，根據各路目擊者對「法新社」、「衛報」、「明鏡周刊」與「金融時報」的最後證詞：
「至少有數千名馬立波平民，被俄軍強制集中拉走、送回俄國本土『安置處理』。」
對俄軍來講，入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」原本就是維和任務，因此護送烏克蘭受難平民回到不受戰火波及的俄國本土「人道庇護」，本來就是合情合理、也最安全溫暖的安置上策。
但在東進收容的過程中，俄國憲兵與各級官員卻也會對被扣留的撤離平民進行「戰場審查」，除了最基本的身家背景調查外，俄國審查官還會要求檢查手機的通聯資料與社群足跡，「確認眾人是否為『仇俄份子』後」再作俄國宣稱的「去納粹化」處置分類（沒收所有烏克蘭國民證件資料，然後送到不同等級的集中營）——大多數人自此之後就與外界斷聯，不知所蹤。
在逃亡可行性不明的狀態下，馬立波城內仍至少有13萬名市民，至今仍受困戰區。一直到3月20日晚間，俄國攻城軍透過「俄新社」發出了相當駭人的最後通牒：
「俄軍勸告馬立波馬上開城！所有人必須在當地時間21日清晨5點前決定是否投降，只要放下武裝、放棄抵抗，就算是軍隊士兵，俄國部隊都能保證你們『安全撤離』...
...但如果超過5點死線，整個城市的所有人都將被視為『戰犯共謀者』，無分男女老幼都將被俄國視為新納粹敵意份子，到時被捕、就算投降，整座城市所有人都將被送上俄國軍事法庭，面對『軍法審判』！」
俄軍製造：吃野狗，喝屍水，麻木迎接死亡的13萬被圍市民
俄軍開給馬立波的「投降條件」，很快地就被烏克蘭軍民一口拒絕。這一方面固然顯示眾人對侵略俄軍的恨之入骨，但二方面也顯示了攻城戰的殘酷、激烈與虛假恫嚇——因為俄軍的最後通牒留給馬立波市民的反應時間不到8小時，俄軍整個晚上持續轟炸馬立波的無差別攻擊也並沒有因此稍歇停止；更何況俄軍透過「俄新社」的心戰喊話，對早就斷電、大規模斷訊、整日被困在地下防空洞裡等待一波又一波空襲的馬立波市民們，根本「看不到」而毫無意義。
「人間地獄已不足已形容馬立波的慘況...。」20日，「金融時報」就整和了撤離生還者、持續受困者、以及烏克蘭軍方與馬立波戰時市府的多方證詞與說法，試圖還原馬立波被圍26天後的斷援現況。但倖存者們所敘述的絕望感，破壞力與殘酷性卻遠遠超過了外界想像。
生還市民表示：馬立波的斷糧與斷水斷電已經持續了好一段時間，儘管居民們一開始還能彼此互助，但隨著日夜轟炸的加猛與死亡數字的直線攀升，整個城市的生存與衛生條件已經被「死亡」給淹沒——由於日夜轟炸的24小時不間斷，整個城區的街道上到處都是被炸死、炸碎的平民屍塊，但每每大家想要趁空檔「收屍埋葬」時，下一波空襲卻又無端襲來，最後大家只能在隨機挖坑，把死者埋在路邊的草地、別人的花園，或者根本放棄收屍，任憑下一波空襲帶走更多人。
整座城市的屍塊滿地，不僅給圍城士氣打來很大的影響，衛生問題也開始影響生存者的健康——許多同樣饑餓的野狗開始啃食街頭上的死者遺體，但整個城市的斷糧又逼使部分市民開始捕殺野狗充饑。
此外，由於自來水與電力系統的破壞中斷，馬立波市內也用盡了乾淨的水源——雖然馬立波市內有卡利米烏斯河流過，「但地表水域現在全都塞滿了屍塊、屍體...根本沒辦法使用屍水。」部分居民只能冒險用傢俱殘木生火，試著煮食、融雪飲用，但燒水所發出的火光與煙霧，卻又成為城外俄軍開砲轟炸的活靶指標。
一名倖存的馬立波市民迪米崔，向「金融時報」敘述著近日的一次覓食過程，他原本常去的社區市場剛遭遇俄軍轟炸，徹底被毀、烈火燃燒，
「所有東西都著火了，到處都是死人屍體...但我心裡卻是毫無感覺，一直在轟炸殘骸走走著、走著——我想在這片血流成河中尋找還有沒有沒被炸爛的包心菜？哪怕只有一根紅蘿蔔？我只想找到吃的，我只能盡全力找到吃的，就算這只能讓我們一家再多苟活個一兩天...」
迪米崔說：「我想我們都麻木了。」「華盛頓郵報」認為，俄軍或在未來幾小時內對馬立波發動總攻擊，並期望攻克馬立波一功能夠逆轉當前的苦戰局勢，或至少讓俄國在停火談判中，能夠佔據更有利的政治上風。
在馬立波的開城時限截止前的幾小時，從旁斡旋烏俄談判的土耳其與以色列，都各自對外暗示「烏克蘭與俄國的談判進度有積極進展」。但此一說法卻沒有得到更有力的官方證實，像是烏克蘭總統澤倫斯基，在對以色列國會的演說中，就公開表示：「希望在『聖城』耶路撒冷與俄國總統普丁一對一談判停火。」但幾小時後，卻再次強調烏克蘭不可能接受「割讓國土與主權」的停火條件（俄國要求烏克蘭放棄克里米亞與頓巴斯的主權），這也顯示雙邊的交涉仍無任何可被期待的有效進展。
上一則
怕核戰爆發 歐洲富豪搶建豪華防空洞 美業者也接到單
下一則
FB留言