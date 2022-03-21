強生失言「烏抗俄如同英脫歐」 惹怒歐盟、朝野狂批

英國首相強生失言不僅引來朝野炮轟，更觸怒許多歐洲政界領袖。（路透）

英國 首相強生19日表示，英國脫離歐盟 顯示英國人民熱愛自由，就好比烏克蘭 人抵抗俄羅斯入侵一樣。強生此言不僅引來朝野炮轟，更觸怒許多歐洲政界領袖，紛紛斥責強生言論荒謬，冒犯英國和烏克蘭民眾，更進一步破壞英國與歐盟的關係。

英國「衛報」報導，強生在黑潭市的保守黨春季大會致詞時表示，世界在「自由和壓迫之間」面臨抉擇。全球正在「自由與壓迫之間」面臨抉擇，「在全球各地甚至部分西方政府中，有一些人援引所謂『現實政治』，宣稱向暴政妥協，我們就能過得更好。但我知道選擇自由是英國民眾的本能，就像烏克蘭一樣。」

強生表示，「我可以舉幾個最近的知名案例。當英國人以這麼龐大的人數投票支持脫歐，我不認為這是因為他們敵視外國人，而是因為他們希望能自由地以不同的方式做事，讓這個國家能自行運作。」英國在2016年6月公投通過脫歐。

報導指出，強生這番言論讓人驚訝不已，不僅因為烏克蘭上月才申請加入歐盟，也因為此言顯示歐盟本身就是個得逃離的暴政體制。

烏克蘭婦孺逃難，竟被英國首相強生利用作宣揚英國脫歐。圖為一群烏克蘭婦孺20日抵達波蘭邊境。（路透）

保守黨高層對此紛紛譴責，大老赫索泰說：「強生利用烏克蘭人了不起的英勇，也沒辦法免除他對脫歐災難的責任。為了黨派利益而利用我們每天所見戰爭威脅的行為，數以百萬計保守黨人都會感到羞愧。」在野自由民主黨黨魁戴宏則批評強生的「滑稽」表現，將加劇英國與歐盟領導層之間的分歧。

歐盟領袖確實對強生此言表達強烈不滿，前歐洲理事會主席圖斯克直言，強生的表態只會讓烏國民眾感到不安：「強生把烏克蘭人的奮戰比作英國人投票支持脫歐，我仍能記得（俄國總統）普亭和川普在英國公投脫歐後的熱切。波瑞斯（強生），你的話冒犯了烏克蘭人、英國人，也有違常理。」

先前領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達，則形容強生的言論「荒謬」：「英國脫歐是糟蹋自由、離開歐盟，烏克蘭人則是想要更多自由、想加入歐盟。」