我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

強生失言「烏抗俄如同英脫歐」 惹怒歐盟、朝野狂批

編譯中心／綜合20日電
英國首相強生失言不僅引來朝野炮轟，更觸怒許多歐洲政界領袖。（路透）
英國首相強生失言不僅引來朝野炮轟，更觸怒許多歐洲政界領袖。（路透）

英國首相強生19日表示，英國脫離歐盟顯示英國人民熱愛自由，就好比烏克蘭人抵抗俄羅斯入侵一樣。強生此言不僅引來朝野炮轟，更觸怒許多歐洲政界領袖，紛紛斥責強生言論荒謬，冒犯英國和烏克蘭民眾，更進一步破壞英國與歐盟的關係。

英國「衛報」報導，強生在黑潭市的保守黨春季大會致詞時表示，世界在「自由和壓迫之間」面臨抉擇。全球正在「自由與壓迫之間」面臨抉擇，「在全球各地甚至部分西方政府中，有一些人援引所謂『現實政治』，宣稱向暴政妥協，我們就能過得更好。但我知道選擇自由是英國民眾的本能，就像烏克蘭一樣。」

強生表示，「我可以舉幾個最近的知名案例。當英國人以這麼龐大的人數投票支持脫歐，我不認為這是因為他們敵視外國人，而是因為他們希望能自由地以不同的方式做事，讓這個國家能自行運作。」英國在2016年6月公投通過脫歐。

報導指出，強生這番言論讓人驚訝不已，不僅因為烏克蘭上月才申請加入歐盟，也因為此言顯示歐盟本身就是個得逃離的暴政體制。

烏克蘭婦孺逃難，竟被英國首相強生利用作宣揚英國脫歐。圖為一群烏克蘭婦孺20日抵達...
烏克蘭婦孺逃難，竟被英國首相強生利用作宣揚英國脫歐。圖為一群烏克蘭婦孺20日抵達波蘭邊境。（路透）

保守黨高層對此紛紛譴責，大老赫索泰說：「強生利用烏克蘭人了不起的英勇，也沒辦法免除他對脫歐災難的責任。為了黨派利益而利用我們每天所見戰爭威脅的行為，數以百萬計保守黨人都會感到羞愧。」在野自由民主黨黨魁戴宏則批評強生的「滑稽」表現，將加劇英國與歐盟領導層之間的分歧。

歐盟領袖確實對強生此言表達強烈不滿，前歐洲理事會主席圖斯克直言，強生的表態只會讓烏國民眾感到不安：「強生把烏克蘭人的奮戰比作英國人投票支持脫歐，我仍能記得（俄國總統）普亭和川普在英國公投脫歐後的熱切。波瑞斯（強生），你的話冒犯了烏克蘭人、英國人，也有違常理。」

先前領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達，則形容強生的言論「荒謬」：「英國脫歐是糟蹋自由、離開歐盟，烏克蘭人則是想要更多自由、想加入歐盟。」

英國 烏克蘭 歐盟

上一則

尹錫悅想搬離青瓦台因迷信風水？4卸任總統出事

下一則

英國挺烏？難民計畫說多做少 英相被指轉移派對門壓力

延伸閱讀

英相強生呼籲西方 戒掉對俄國能源癮頭

英相強生呼籲西方 戒掉對俄國能源癮頭
澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任

澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任
英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面

英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面
英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56
圖為烏克蘭總統顧問暨談判代表波多利雅克（右）和烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右二）3日在白俄羅斯準備參與俄烏和談。（歐新社）

烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破

2022-03-14 11:03
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

2022-03-19 20:38

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金