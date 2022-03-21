英國挺烏？難民計畫說多做少 英相被指轉移派對門壓力

英國政府喊話歡迎烏克蘭難民「口惠而實不至」，不如民間熱情。圖為倫敦民眾上街反戰、力挺烏克蘭。（路透）

俄國入侵烏克蘭 以來，不到一個月已有逾300萬烏克蘭人逃離，是二戰以來最嚴重難民危機。波蘭、德國等國家立即伸出援手收容難民，歐盟宣布烏克蘭難民入境免簽證 ；一直大力以軍火和制裁俄國等措施支持烏克蘭的英國 ，雖也喊話歡迎烏克蘭難民，卻定出簽證等重重限制，加上審查程序繁瑣費時，被英國反對黨和法國政府批評「口惠而實不至」。

英國一直是援助烏克蘭態度最積極的歐洲國家。戰爭還沒開打，英國就在今年1月中旬宣布援助烏克蘭大量反戰車武器，是最早提供烏國軍火的歐洲國家；俄軍2月24日入侵烏克蘭，英國當天就宣布禁止俄羅斯航空班機入境英國。美國總統拜登3月8日宣布禁運俄國石油和天然氣，英國也率先跟進，宣布今年內停止進口俄國石油。

不過根據英國的難民庇護計畫，有意前往英國的烏克蘭難民，必須要有親人住在當地，而且要申請含生物辨識資料的簽證。這項計畫一開始甚至沒有線上申請管道，姍姍來遲的系統月初上線後又常常當機。

迄3月14日為止，英國政府只核發4000件簽證給烏克蘭人，平均每天約400件。照這個速度，要達到英國喊出的「收容20萬烏克蘭難民」目標，至少得花一年以上。

華盛頓郵報專欄作家范歐拉批評，英國處理難民危機態度拖拖拉拉。英國反對黨工黨也批評政府的難民政策，法國總統馬克宏更譏諷倫敦當局「關於幫助烏克蘭難民，說的多但做的少」。

在各界砲轟下，英國政府宣布放寬庇護計畫，允許在英國沒有親人的烏克蘭難民也能申請入境，可居住及工作三年，承諾加速行政作業。

不過，敘利亞前例恐怕無法讓人樂觀。自2015年開放敘利亞難民申請以來，迄今只有約700人通過審核進入英國。

在野黨認為，英相強生將自己塑造成抗俄急先鋒，是想轉移他多次違反防疫規定在首相府辦派對而面臨的下台壓力。其實，強生過去以堅定的反移民及反歐盟主張上台，他鼓吹英國脫歐的訴求之一，就是要阻擋來自東歐較貧窮國家的民眾湧入英國。