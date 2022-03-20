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俄喊話：棄械就放你走 烏克蘭捍拒：投降 門兒都沒有

記者顏伶如／綜合報導
自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。當地民眾正在為死難者挖墳。（路透）
自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。當地民眾正在為死難者挖墳。（路透）

俄羅斯國家國防管理中心(National Center for Defense Management)主任、一級上將米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)20日發表聲明對馬立波的烏克蘭人喊話表示：「放下你們的武器。」聲明中說：「一場怕的人道災難已經發生。所有棄械民眾將獲得保證，能夠安全離開馬立波。」「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)報導，烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)則說：「根本不可能有任何投降或放下武器。」

米茲殷塞夫說，願意放下武器的民眾，莫斯科時間21日上午10時起，將可從馬立波東西兩側人道走廊撤離。

韋列舒克說，俄羅斯對馬立波的投降喊話，顯然是「刻意操作」。她說：「與其花時間寫長達八頁的信件，不如直接打開人道走廊。」

 俄羅斯當局今天稍早表示，遭到圍困逾2周的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）正上演「可怕的人道災難」，只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離。

自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。據烏國地方當局說法，大約40萬人被困在馬立波2個多星期，俄軍轟炸造成斷電、斷水，且居民也沒有暖氣可用。

自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。一位母親在西部城市利維夫...
自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。一位母親在西部城市利維夫擁抱從馬立波逃出來的兒子。（美聯社）

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