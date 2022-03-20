圖輯／無情戰火無情天 鳥瞰被炸的土地 特寫受困的人民

俄軍轟炸後的馬立波劇院。（Getty Images） 從俄羅斯上月24日入侵烏克蘭至今已25天，戰事升高、轟炸更烈。 烏克蘭軍隊在先進的反坦克武器和「星鏈」衛星的支持下，對俄羅斯坦克部隊構成巨大威脅。圖為烏軍發射反坦克武器。（美聯社） 烏克蘭軍隊在先進的反坦克武器和「星鏈」衛星的支持下，對俄羅斯坦克部隊構成巨大威脅。圖為俄軍被摧毀的坦克。（路透） 俄軍以火箭攻擊烏克蘭克拉馬托爾斯克市，圖為一座公寓樓在受襲後起火。(路透) 俄烏戰爭進入第四周，俄國19日宣布在前一天首度動用新武器，對烏克蘭發射「匕首」極音速飛彈，摧毀位於烏克蘭伊凡─法蘭科夫市郊一座地下彈藥庫。(歐新社) 俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為難民19日逃離馬立波。(路透) 俄羅斯部隊圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，導致居民食物、飲水供應困難。圖為19日一名在地下室躲轟炸的婦女探出頭來尋找食物和飲水。(路透) 烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為一位被俄軍炸傷的士兵在30小時後，於19日獲烏軍急救人員救出。 （Getty Images） 俄羅斯部隊19日增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並挺入市中心，切斷馬立波通往亞速海的聯外道路。圖為馬立波公寓樓被炸毀。(路透) 烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為軍方19日在斷垣殘壁中抬出遺體。 （Getty Images） 烏克蘭南部城市尼古拉耶夫的陸戰隊學校18日遭俄軍砲擊，至少40人喪命，圖為軍方19日在斷垣殘壁中找尋遺體。 （Getty Images） 烏克蘭 俄羅斯 上一則 印度：邊界爭議解決前 印中關係難以正常化
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