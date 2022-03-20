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俄反對派人士：俄政治變革因侵烏加速 政權終將更迭

中央社紐約20日綜合外電報導
俄國反對派政治人物卡拉姆扎。(Getty Images)
俄國反對派政治人物卡拉姆扎。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭造成慘重傷亡，俄國反對派人士卡拉姆扎說，過去西方領袖姑息普亭打壓民主，也得為現況負責，但普亭4周來的行徑已加速俄國政治變革，可能終將造成政權更迭。

普亭（Vladimir Putin）控制俄羅斯政壇長達22年，不吝批評普亭的俄國反對派政治人物卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），曾兩度遭人下毒。他向美國有線電視新聞網（CNN）說明俄國何以走到今天的地步，以及烏克蘭戰事持續可能如何導致俄國政權更迭。

卡拉姆扎指出，普亭2000年掌權時恢復使用蘇聯國歌旋律，由此即可窺知他本質上是怎樣的人。他上任之初竭力打壓民主和公民社會，讓1990年代俄國享有的不完美民主，轉變成今日完美的獨裁政權，還關押、謀殺反對派。

俄國異議人士過去22年來不斷試圖告訴世界普亭的本質，西方領袖卻持續邀他出席各種峰會，試圖找到與他交涉的方法，終究導致今天的局面：歐洲中心發生大規模戰爭，出現戰爭罪行。

卡拉姆扎說：「面對普亭先生走回頭路，不只是多年來選擇沉默的俄國人有錯，選擇漠視普亭摧毀俄國民主的西方領袖也有很大的責任。」

不過卡拉姆扎也指出，普亭已面臨諸多麻煩，年輕世代帶來的問題尤甚，人們早已看膩電視上22年來都是同一張臉。他強調「只有俄國的俄國人能影響政治變革」，而且變革終將發生，「普亭過去4周對烏克蘭的侵略，確實加速這一類進程」。

卡拉姆扎雖認為，不能由外部力量來促成俄國政權更迭，但自由世界必須與希望看到俄國民主自由的人團結起來，必須「以俄語向俄國人提供事實，讓俄國社會睜開眼看看普亭以俄國名義犯下的罪行」，因為俄國國內還有很多人甚至不認為烏克蘭確實發生戰爭，不知道有平民被攻擊、產科病房被轟炸。

卡拉姆扎指出，普亭已摧毀俄國境內殘存的獨立媒體，自由世界應協助突破審查，同樣重要的是，不應該鬆手對普亭身旁寡頭的制裁，這些竊國者長期把從俄國偷來的錢藏在西方，而且「西方讓這種行為得以實現」，過去4周才終於停下來。

他表示：「歐洲中心發生戰爭，才讓這種行徑得以停止，重要的是，西方要堅持住，與數以百萬計希望我國變成更正常、自由民主政體的俄國人團結起來。（俄國改變的）這一天無疑終會到來。」

普亭執政期間，俄國數度傳出反對派遭下毒或謀殺案例。卡拉姆扎本人2015年參加莫斯科一場會議時突然嘔吐，醫師初步判定為中毒，但事件真相仍無解。2017年，卡拉姆扎又出現跟前次類似的症狀，甚至嚴重到得仰賴生命維持器，經醫院診斷，他「是被不明物質的毒性影響」。

普亭的頭號反對者納瓦尼（Alexei Navalny）2020年也曾被下毒，赴德國治療後撿回一命，他直指幕後黑手就是克里姆林宮。而媒體報導，被控毒害納瓦尼的俄國聯邦安全局（FSB）小組，在卡拉姆扎兩度中毒前也跟蹤過他。

普亭於2000年首次當選俄國總統、2004年連任，這兩任都是4年任期。2008年普亭親信麥維德夫（Dmitry Medvedev）接掌總統後，簽署新法將總統任期延至6年，從下一任總統開始實施。

此後普亭於2012年順利回鍋當總統，再於2018年連任。去年普亭又簽署新法，讓他有機會再競選兩個6年任期，為他掌權至2036年舖路。

俄國 普亭 烏克蘭

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