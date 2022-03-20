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前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭。美聯社
俄國總統普亭。美聯社

英國每日郵報報導，一名前克里姆林宮情報人士19日在自己開設的Telegram頻道General SVR披露，俄國總統普亭對於俄軍攻烏進度停滯感到「沮喪」，並下令準備進行「核戰撤離演習」（nuclear evacuation drill），令克里姆林宮高官紛紛感到相當震驚。

爆料的前克宮情報人士聲稱，他和普亭的圈子內部人士保持密切聯絡，並說「普亭經常把怒氣發洩在親近人士身上，幾乎沒有和任何人進行深度交談，和自己的子女及情婦、前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）聯絡也很有限」。

General SVR在最近一篇貼文指出，「俄國高官被警告他們或許在不久的將來，將要參加核戰撤離演習，所有接到這項警告的官員都感到非常震驚且擔憂，但他們都表示願意參加」。

General SVR還稱，「普亭近來整體精神狀況在核心官員間引發恐慌」，並再度提及先前有關他身體狀況的說法，「普亭患腫瘤、帕金森氏症及情感型思覺失調症」，在這種情況下要求政府官員及國會領袖參與核戰撤離準備工作，「一點也不好笑」，直指普亭是唯一可能引發世界末日到來的人。

General SVR最初被指披露消息不實，但先前爆料普亭有多種嚴重健康問題的情報，與西方國家情報機構的說法相符，因此被認為具有參考價值。

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