強森：普亭怕烏克蘭民主影響俄國 先下手防堵革命

愛沙尼亞聲援烏克蘭的民眾19日聚集在烏克蘭大使館外表達支持，現場一副俄羅斯總統普亭的畫像被畫上禁止符號。(路透)

英國首相強森今天在保守黨會議上表示，俄羅斯 總統普亭 對於國內出現革命的想像感到「十分恐慌」，擔心烏克蘭 的民主和自由會影響到俄國，因此先下手為強。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強森（Boris Johnson）表示：「為何他決定入侵這個十分無辜的國家？他並不是真的認為烏克蘭短期內會加入北大西洋公約組織（NATO），他很清楚沒有在烏克蘭領土上部署飛彈的計畫。」

強森說，普亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭的新聞自由、選舉自由、民主和開放市場感到害怕，「他一直很怕烏克蘭模式對他和俄羅斯造成影響」。

「而他對於莫斯科可能會爆發所謂的『顏色革命』感到十分恐慌，這就是他為何會如此殘酷地想要撲滅烏克蘭的自由之火。」

法新社提到，強森今天表示，西方絕不能在俄羅斯入侵烏克蘭後，試圖與普亭政府「關係正常化」；他並稱這場危機是「世界的轉折點」。

他在英格蘭西北部黑潭（Blackpool）舉行的保守黨春季會議上說：「世界各地有一些人…說我們最好與暴政和解…我認為他們大錯特錯。」

他表示：「在此事後，試圖重新推動與普亭的關係正常化，就像我們在2014年所做的那樣，將是重蹈覆轍，這是普亭必須失敗的原因。」

他還說：「這是世界的轉折點，也是選擇的時刻。這是自由與壓迫之間的選擇。」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天警告，俄羅斯可能拿和平談判當作「煙幕彈」，進一步採取極端軍事行動。