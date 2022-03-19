不屑中國捐棉被 烏克蘭副總理：我們需要的是武器

烏克蘭副總理韋列舒克不滿中國外交部發言人日前稱美國向烏克蘭提供致命性武器、有增加平民死亡隱憂。她說，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。（取材自韋列舒克臉書）

烏克蘭 副總理韋列舒克不滿中國外交部發言人日前稱美國向烏克蘭提供致命性武器、有增加平民死亡隱憂。她說，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。

中國外交部發言人趙立堅 18日在例行記者會上答問時表示，烏克蘭衝突發生以來，「中方一直以實際行動致力於勸和促談」，並說「中方向烏克蘭方面提供的，是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器」。

對此，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）隔天在個人臉書（Facebook）帳號發文說：「中國外交部近來發言反對美國提供武器給烏克蘭，據稱是擔心這類補給會增加平民死傷。」

她說：「中國外交部稱，烏克蘭更需要的是食品、睡袋、棉被和防潮墊。」

「身為烏克蘭政府的一員，以下是我想對中國友人所說的話：這絕非認真處理事情的態度，不是受人尊敬大國所應為！」

她接著說：「你在說什麼棉被？俄羅斯 人正在轟炸我們各城的住宅區。我們需要防空系統來封鎖我們人民上方的空域。你在說什麼防潮墊？」

「我會建議，既然我們上星期把160名中國學生撤出俄軍火線，中國外交部不如去問問他們的意見。」

「我們不需要棉被跟墊子。我們需要武器來捍衛我們的家園。」

「我們同時呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭各城住宅區的人！」