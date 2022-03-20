俄軍入侵後…烏克蘭女性遭姦殺 男性成「活誘餌」

烏克蘭女議員控訴，俄軍侵犯烏國婦女，隨後慘遭處決。圖為逃往比利時的烏克蘭難民。（Getty Images）

烏克蘭 議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）前往英國 訪問，披露戰火下的慘絕人寰景象。許多年長婦女遭到俄羅斯 軍人侵犯，有些人隨後慘遭處決，也有人選擇結束自己生命。此外，烏克蘭國防部指控俄軍在烏東頓內次克、盧甘斯克區徵召男性民眾當「活誘餌」，藉此找出烏克蘭軍隊的射擊點，痛批此舉形同把人當「砲灰」。

英國「蘇格蘭人報」（Scotsman）報導，瓦西蓮科等4名女議員獲得烏克蘭當局特許前往英國，17日在英國國會對議員及記者進行簡報，揭露烏克蘭弱勢族群在戰火下的處境。

瓦西蓮科表示：「當（俄羅斯總統）普亭發現沒辦法如他當初設想、在3天內拿下烏克蘭和基輔時，他改變了戰略，把目標轉往女性和孩童。」

她表示：「我們接獲來自烏克蘭各地回報，尤其是那些受到最嚴重攻擊的城市，指女性遭到侵犯。」「我們獲知，大多數女性在遭到侵犯後被處決，或是選擇結束自己生命。」許多被害女性年齡在60歲以上。

烏克蘭議員披露戰火下的慘絕人寰事件，許多年長婦女遭到俄羅斯軍人侵犯。圖為17日基輔一名女性帶著行囊離開被轟炸的家。（Getty Images）

鏡報報導，另一名烏克蘭女議員梅澤塞娃（Maria Mezentseva）表示：「這些遭受侵犯和性暴力的女性中，也有一些被絞死。」她表示，已經蒐集許多俄軍犯下戰爭罪行的相關證據，將交給歐洲人權法院（ECHR）審理。

她呼籲英國政府提供烏克蘭特定的人道支援，讓受害者獲得「適當幫助」，同時也能「妥善紀錄」俄國的罪行，讓烏克蘭有更多證據把普亭以戰爭罪送上海牙國際刑事法院。

她們也呼籲英國企業離開俄羅斯，包括在全俄有48家門市的瑪莎百貨公司（Marks & Spencer），因為任何賺來的錢，都會被克里姆林宮用以資助使烏克蘭人民遭受「性侵和死亡」的行為。

俄軍把烏克蘭男性民眾當「活誘餌」，這些「活誘餌」16日到17日兩天，在南部尼古拉耶夫陣亡約200人。圖為烏克蘭尼古拉耶夫一座軍營於18日清晨遭俄羅斯部隊火箭攻擊，造成數十名士兵死亡，當局19日展開救難作業。（Getty Images）

另據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，國防部情報總局19日在臉書發文指出，俄軍在頓內次克、盧甘斯克占領區徵召男性當「活誘餌」。根據被動員的人表示，俄軍載著這些人部署在雙方「接觸線」當先鋒部隊，對烏軍可能部署地點試探性開火偵察，當烏軍回擊，俄方就可得知其射擊點位置，加以攻擊。

報導指出，這些被徵召者嚴重欠缺訓練、缺乏紀律和士氣，16到17日兩天，一個這些250到300人的「活誘餌」部隊，在南部尼古拉耶夫陣亡了約200人。