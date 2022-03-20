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歐洲政界倡諾貝爾和平獎延後提名、納烏總統 反應兩極

編譯中心／綜合19日電
30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭人民能被提名。圖為波蘭華沙一座建築物繪製烏克蘭總統肖像。（美聯社）
30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭人民能被提名。圖為波蘭華沙一座建築物繪製烏克蘭總統肖像。（美聯社）

30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭人民能被提名。

「獨立報」報導，這些議員聯名致函諾貝爾委員會，要求把提名截止期限從1月31日延長至3月31日，讓澤倫斯基及烏克蘭人民有機會入圍。

荷蘭、愛沙尼亞、德國、英國、瑞典、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛伐克的這些政界人士在日期註明為3月11日的信中寫道：「雖然我們知道這違反程序，但我們認為，在當前的史無前例情勢下，這麼做也有正當理由。」「從烏克蘭民選總統澤倫斯基的頑抗不屈，到噙淚與家人道別以挺身捍衛國家的男性，烏克蘭全國上下正起而對抗威權主義大軍。」

信中說：「我們表達同情和支持的話語，難以與他們為了捍衛人權與和平原則付出的犧牲相比。文明的外衣如紙一般單薄，我們身為文明的守護者，絕不可以鬆懈。」

烏克蘭總統澤倫斯基(左)17日在首都基輔看望因俄羅斯進攻而受傷的民眾。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基(左)17日在首都基輔看望因俄羅斯進攻而受傷的民眾。（美聯社）

然而，他們的訴求在社群網路引起了兩極反應。

作家葛林加德（Mig Greengard）在推特發文表示，把諾貝爾和平獎頒發給一名交戰時期的領導人非常「詭異」，即使他正在抵禦入侵者占領他的國家。

另一名網友則說，他對於澤倫斯基抵禦外侮的領導作為感到欽佩，「但這傢伙不斷呼籲設立禁飛區，也就等同於觸發第三次世界大戰，這樣還能得到諾貝爾和平獎就太荒謬了」。

選出諾貝爾和平獎得主的挪威諾貝爾委員會尚未回應「獨立報」有關是否延長提名期限的訪問。

諾貝爾 烏克蘭 澤倫斯基

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