歐洲政界倡諾貝爾和平獎延後提名、納烏總統 反應兩極

30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭人民能被提名。圖為波蘭華沙一座建築物繪製烏克蘭總統肖像。（美聯社）

30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾 和平獎延後提名期限，讓正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭 總統澤倫斯基 和烏克蘭人民能被提名。

「獨立報」報導，這些議員聯名致函諾貝爾委員會，要求把提名截止期限從1月31日延長至3月31日，讓澤倫斯基及烏克蘭人民有機會入圍。

荷蘭、愛沙尼亞、德國、英國、瑞典、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛伐克的這些政界人士在日期註明為3月11日的信中寫道：「雖然我們知道這違反程序，但我們認為，在當前的史無前例情勢下，這麼做也有正當理由。」「從烏克蘭民選總統澤倫斯基的頑抗不屈，到噙淚與家人道別以挺身捍衛國家的男性，烏克蘭全國上下正起而對抗威權主義大軍。」

信中說：「我們表達同情和支持的話語，難以與他們為了捍衛人權與和平原則付出的犧牲相比。文明的外衣如紙一般單薄，我們身為文明的守護者，絕不可以鬆懈。」

烏克蘭總統澤倫斯基(左)17日在首都基輔看望因俄羅斯進攻而受傷的民眾。（美聯社）

然而，他們的訴求在社群網路引起了兩極反應。

作家葛林加德（Mig Greengard）在推特發文表示，把諾貝爾和平獎頒發給一名交戰時期的領導人非常「詭異」，即使他正在抵禦入侵者占領他的國家。

另一名網友則說，他對於澤倫斯基抵禦外侮的領導作為感到欽佩，「但這傢伙不斷呼籲設立禁飛區，也就等同於觸發第三次世界大戰，這樣還能得到諾貝爾和平獎就太荒謬了」。

選出諾貝爾和平獎得主的挪威諾貝爾委員會尚未回應「獨立報」有關是否延長提名期限的訪問。