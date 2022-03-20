俄烏戰爭影響 比利時廢核計畫延後10年

比利時廢除核能計畫將延後十年。（路透）

比利時18日宣布，將2025年廢除核能的計畫延後十年，主因是俄羅斯 入侵烏克蘭導致能源價格大幅攀升，打亂了能源供應。

經過馬拉松式的內閣會議，比利時政府18日協商出延後廢核的計畫，同意將港口城市安特衛普附近的杜爾核電廠（Doel）4號反應爐與列日附近提杭格核電廠（Tihange）3號反應爐的運轉年限，延長到2035年。

比利時總理德克羅表示，聯邦政府已決定採取必要步驟，將兩座核子反應爐的服役年限延長十年。當局將與這兩座核電廠的營運商法國Engie公司協商這項新計畫的相關議題。比利時能源部預定月底前提出草案，並計畫投入11億歐元（約12億美元），資助能源轉型。

德克羅在聲明中說：「在地緣政治環境動盪時，延長（反應爐年限）將強化我國不依賴化石燃料的獨立性。」比利時的主要能源九成以上依賴進口，國內現有兩座核能發電廠、合計七座反應爐在運轉。

比利時逐步淘汰核能的承諾已於2003年寫入法律，最初是預定轉向依賴天然氣 ，計畫要在布魯塞爾北方興建一座天然氣火力發電廠。然而由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟打算今年要切斷對俄羅斯的天然氣依賴，減少三分之二的進口，接著在2030年前完全擺脫俄國天然氣。

歐洲的天然氣需求有40%是由俄羅斯提供，主要輸往德國 、義大利與數個中歐國家。

在此同時，歐洲最大經濟體德國也出現應重新思考淘汰核能的聲浪。儘管德國部會首長上周重申廢核承諾，但EON和安能集團都表示願意討論可能延長核電廠營運的議題。英國首相強生也傳出預定21日與核能業者會面，討論如何迅速提高核能發電量。會中據悉將宣達政府能源安全策略，此策略強調能源獨立的重要。