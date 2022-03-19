烏戰爭世代 使用武器、緊急救治…平民學當戰士

32歲的業務經理雅夫圖申科及26歲的平面設計師奧加．莫羅茲計畫夏季結婚，他們在婚前接受軍事訓練。圖為雅夫圖申科幫莫羅茲穿上防彈背心。(路透)

路透(Reuters)報導，隨著俄羅斯 發動戰爭入侵烏克蘭 ，年輕一代的烏克蘭人被迫告別原本寧靜的生活，接受戰事訓練，學習醫療護理，為隨時可能到來的戰爭做好準備。

位於烏克蘭南方的奧德薩(Odessa)訓練中心裡，烏克蘭平民學習如何使用武器，以及在戰場上受傷的緊急救治。

32歲的業務經理雅夫圖申科(Maxim Yavtushenko)及26歲的平面設計師奧加•莫羅茲(Olga Moroz)計畫夏季結婚，兩人一同在訓練中心接受戰事基礎訓練學習民事防護，該中心每天有80到150人受訓，為抵禦俄羅斯入侵作準備。莫羅茲表示：「每個人都應該知道如何戰鬥，如何作醫療護理，幫助親友或其他人。」

奧德薩為一黑海海港城市，烏克蘭大半的進出口皆通過此海港，該地被視為俄羅斯的主要戰略目標。俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，歷經三周仍未攻下首都基輔及奧德薩等重點大城，烏克蘭軍隊及平民皆奮力對抗俄羅斯軍隊，亞速海(Sea of Azov)主要港口馬立波(Mariupol)遭到俄軍強力轟炸。

奧德薩市充滿文藝氣息，城市中可見許多設計工作室、咖啡 館以及古色古香的歷史建築，爆發戰爭對居民來說相當不真實，網路行銷公司職員夏禮波夫(Murager Sharipov)說：「坦白說，我們真的很難理解現在正在打仗，現在有人在某處身亡，有人正在瀕死垂危，而他們是我們的同胞。」

雖然民事防護是基礎訓練，不過雅夫圖申科認為，訓練的主要作用是幫助民眾做好心理建設，「烏克蘭正在孤軍奮戰，正在關注的人們需要了解這裡正在發生戰爭，戰爭可能在你的家鄉，可能在你的朋友或你的國家發生。」