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開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

編譯田思怡／即時報導
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images

紐約時報報導，攻勢停滯不前的俄軍在過去48小時重創烏克蘭軍隊，烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）的一座軍營18日清晨遭到火箭攻擊，一名不願具名的烏克蘭軍方高級官員表示，至少40名陸戰隊員在睡夢中被炸死。這是自開戰以來，烏軍死傷最慘重的單一攻擊，死亡人數可能遠高於這個數字。

紐時報導，烏克蘭第31海軍步兵旅總部被炸成廢墟，已不存在了。搜救人員持續搜尋失蹤陸戰隊員的遺體。

19日一整天，卡車在軍營的大門口進進出出，上面寫著「載運量200」，這是軍中對死亡人數的密語。

在市政府的太平間，數十具屍體並排放著，其中部分穿軍服。一名工作人員不願透露被摧毀的軍營送來多少具遺體。

他說，「很多，我不說有多少，但很多。」

烏克蘭官員說，俄軍可能用長程飛彈攻擊這座軍營，類似「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈。

尼古拉耶夫是黑海西北岸戰略軍港敖德薩（Odessa）的重要屏障，已與俄軍交戰超過兩周，但俄軍就是攻不下。敖德薩位於尼古拉耶夫西方約130公里處。

目擊者告訴法新社，6枚火箭於18日清晨約6時擊中尼古拉耶夫那座軍營後，傳出巨大爆炸聲響。派駐附近的22歲士兵馬克西姆（Maxim）表示，「當時營房內有不到200名士兵正在熟睡。至少50具屍體已被拉出，但我們不曉得還有多少人受困在瓦礫堆下。」

另一名士兵葉夫根尼（Yevgeny）表示，高達100人恐已喪命。官方尚未公布死亡人數，遇襲細節也不明。

烏克蘭 紐約時報

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