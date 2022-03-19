對俄業務照常 烏克蘭總統痛批雀巢和瑞士銀行

烏克蘭總統澤倫斯基要求瑞土企業停止俄國業務，並敦促瑞士銀行凍結克里姆林宮精英資金。 美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天對瑞士群眾發表演說，痛批包括雀巢等企業「即使在我們的小孩不斷喪命時」仍照常與俄羅斯 做生意，要求瑞土企業停止俄國業務，並敦促瑞士銀行凍結克里姆林宮精英資金。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對聚集在伯恩（Bern）瑞士聯邦議會外頭的集會群眾發表演說時，譴責在烏克蘭東南部港立馬立波（Mariupol）遭圍困時，俄羅斯境內生意照舊的那些企業。

數千名抗議人士聚集在聯邦宮（Federal Palace）前面廣場，聆聽澤倫斯基發表譯成德語的9分鐘演說，但因出現技術問題來自基輔（Kyiv）的視訊中斷，僅傳來音訊。

澤倫斯基抨擊瑞士企業繼續在俄羅斯做生意，並特別點名食品業巨擘雀巢公司（Nestle）。

他說，雀巢的口號是「優質食品，美好生活」（good food, good life），「即使在我們的小孩不斷喪命以及我們的城市持續被摧毀，且馬立波的人民在砲轟下，沒食物、沒水也沒電，俄羅斯境內生意卻照常」。

澤倫斯基表示，幕後主使衝突的那些人把資金藏在瑞士「令人痛心」，「發動這場戰爭的那些人把錢藏在你們的銀行，請協助對抗此事，凍結他們的資金」，敦促他們加入「打擊邪惡」行列。

澤倫斯基呼籲剝奪那些人的財產和特權時，群眾報以喝采。

瑞士境內的富裕俄羅斯居民近年來不斷增加。

瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）登上舞台與烏克蘭大使和其他外交官站在一起，舞台上方懸掛的標語寫著「與烏克蘭團結在一起，馬上停止這場戰爭」。

凱西斯告訴澤倫斯基：「親愛的弗拉迪米爾（澤倫斯基），您的抵抗意志，向前邁進意志，以及您與烏克蘭人民致力克服這場可怕危機的意願，我深深被打動。」

凱西斯表示，他希望槍砲聲很快就會沈寂下來，且瑞士已準備好調停或主辦談判協商。

凱西斯又說，他預定21日走訪與烏克蘭接壤的波蘭邊境。凱西斯稍早前在報紙發表文章中指出，「毀滅性瘋狂」驅使俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭，瑞士已準備好為了捍衛自由和民主付出代價，對俄羅斯祭出與歐盟相同制裁。