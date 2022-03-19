俄軍密集空襲烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫

尼古拉耶夫一名男子幫助烏克蘭士兵在前一天被俄羅斯火箭擊中的軍校廢墟中尋找屍體。 Getty Images

地方首長表示，俄羅斯 軍方今天密集空襲烏克蘭 南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）。當地一座軍營前一天剛遭到致命火箭攻擊，造成數十人喪命。

法新社報導，尼古拉耶夫州州長（Governor of Mykolaiv Oblast）維塔利．金（Vitaly Kim）表示，空襲一波接一波來襲，甚至來不及鳴放防空警報。他在社群媒體 上表示：「警報和轟炸同時抵達。」他未披露損害程度抑或是否有任何人受害等細節。

目擊者19日告訴法新社，尼古拉耶夫一座軍營於18日清晨遭俄羅斯部隊火箭攻擊，造成數十名士兵死亡，當局已展開救難作業，但尚未公布官方死亡人數。

烏克蘭當局表示，尼古拉耶夫是黑海西北岸戰略軍港敖德薩（Odessa）的重要屏障，正致力抵抗俄軍並擊退入侵者攻擊。敖德薩位於尼古拉耶夫西方約130公里處。

目擊者19日告訴法新社，6枚火箭於18日清晨約6時擊中尼古拉耶夫那座軍營後，傳出巨大爆炸聲響，當地多棟建築物頓時變成瓦礫堆。派駐附近的22歲士兵馬克西姆（Maxim）表示，「當時營房內有不到200名士兵正在熟睡。至少50具屍體已被拉出，但我們不曉得還有多少人受困在瓦礫堆下。」

另一名士兵葉夫根尼（Yevgeny）表示，高達100人恐已喪命。官方尚未公布死亡人數，遇襲細節也不明。

烏克蘭軍方發言人馬拉丘克（Olga Malarchuk）表示：「我們未獲准披露任何消息，因為救難作業尚未結束，且受害人家屬還沒接到通知。我們還不能宣布死亡人數，也不能告訴大家當時有多少官兵在現場。」

尼古拉耶夫州長維塔利．金在一段影片中表示：「懦弱俄軍昨天發射火箭攻擊我們的睡夢中士兵。」他又說，正在等待來自烏克蘭武裝部隊的官方資訊。

救難人員和消防隊員自18日起竭力展開不間斷救援作業。