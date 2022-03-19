助烏通訊網路運作 荷蘭電信千名員工防空洞內持續工作

在荷蘭阿姆斯特丹上市的電信集團Veon，旗下成員「基輔之星」（Kylvstar）在烏克蘭有25%市占率，在當地雇有4000名員工。 路透

荷蘭電信公司Veon的數千名員工正在烏克蘭 的防空洞內工作，該公司也將設備運到邊境 地區，以繼續為逃離戰火的烏克蘭難民維繫一條電子生命線。

Veon執行長泰爾齊奧盧（Kaan Terzioglu）從荷蘭透過Zoom視訊會議接受路透社專訪表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，在Veon協助下，烏克蘭約85%的電信網絡得以保持運作，但電力短缺和戰火帶來進一步的風險。

在荷蘭阿姆斯特丹上市的電信集團Veon，旗下成員「基輔之星」（Kylvstar）在烏克蘭有25%市占率，在當地雇有4000名員工。

泰爾齊奧盧在訪談中提到，公司如何同時應對戰爭、制裁與財務問題。

他表示，在烏克蘭境內的員工「實際上是在避難設施裡工作，一有機會，他們就會到外面進行維修工作」。

泰爾齊奧盧表示，部分網絡無法正常運作，主因是斷電而不是受到俄軍破壞，要恢復運作得靠員工為發電機注入燃料。他說這是後勤負擔吃重的工作，「我們的人員正在努力」。

聯合國數據顯示，烏克蘭超過320萬人出逃，另有200萬人仍在國內輾轉遷移。但根據手機 數據，泰爾齊奧盧估計，前者人數已達400萬，後者更是已達1000萬人。