俄攻烏自曝其短 華爾街日報：美歐高估俄軍現代化程度

俄羅斯進攻烏克蘭折兵損將，不順利程度出乎外界意料，凸顯出俄軍的多種缺點。圖為在蘇梅被擊毀的俄軍坦克。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，俄羅斯 在2008年後曾投入數千億元在軍隊現代化改造上；但現在俄國進攻烏克蘭 的不順利程度出乎意料，反而凸顯出俄軍的多種缺點，以及歐美對俄軍現代化程度的高估。

雖然相關數據各方說法差距頗大，但比較合理的數字是：自俄軍入侵烏克蘭以來，約有7000名俄軍士官兵陣亡，與烏軍的陣亡數字相差無幾，但是俄軍已有四名將官陣亡，相當於烏國境內全體俄軍將官的五分之一。

俄軍至今無法奪下基輔及烏克蘭的制空權，不論最終結果如何，俄軍想要快速進攻烏國已經失敗，想要推翻澤倫斯基政府並有效壓制不滿聲音的計畫亦極其渺茫；而有眾多的原因造成俄軍當前的局面。

高階將領陣亡者眾，表明駐紮位置靠近前線，如此的原因可能是麾下低階指揮官無能或懼於作出決定；前駐歐非陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)表示，俄軍北面進攻部隊撤退時，戰車擠在一起的影像表明，這是一批未受精實訓練或無紀律的部隊。

俄軍的「營級戰術群」(BTG)理論上集攻擊、防守、後勤、機動性合而為一，但目前仍未發揮有效戰果，甚至要搜刮沿路廢棄車輛找燃料，出乎原先預料之外；軍事學者推測，這可能是協調能力不佳造成，甚至可能是俄軍進攻不順的首要原因。

智庫「威爾遜中心」(Wilson Center)軍事分析師莫納漢(Andrew Monaghan)表示，軍事行動、後勤補給、指揮等方面，是俄軍長期以來，不論勝負都存在的弱點。

而俄軍現代化方面實則並不全面，至少當前進攻烏東的這批部隊，其裝備顯示現代化程度不足，且俄軍自二戰以來，就未在戰場上全面運用最好武器的經驗，貪腐問題也讓現代化成果不如外界預期。

從烏克蘭的激烈抵抗也表明，俄羅斯情報機構無能、或是懼於向上級報告烏國對俄國的敵意，導致普亭 誤判需要派遣的部隊；軍事研究組織CNA專精俄軍的科夫曼(Michael Kofman)則表示，普亭的思維仍停留在2014年併吞克里米亞前的烏國。

科夫曼還表示，俄軍此前的軍事行動只是小規模作戰，演習更是照本宣科，都沒有為進入一個軍隊堅決捍衛家園的國家、向他們發動全面性攻勢作準備。