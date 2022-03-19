我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

俄攻烏自曝其短 華爾街日報：美歐高估俄軍現代化程度

編譯洪毅／綜合18日電
俄羅斯進攻烏克蘭折兵損將，不順利程度出乎外界意料，凸顯出俄軍的多種缺點。圖為在蘇梅被擊毀的俄軍坦克。（路透）
俄羅斯進攻烏克蘭折兵損將，不順利程度出乎外界意料，凸顯出俄軍的多種缺點。圖為在蘇梅被擊毀的俄軍坦克。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，俄羅斯在2008年後曾投入數千億元在軍隊現代化改造上；但現在俄國進攻烏克蘭的不順利程度出乎意料，反而凸顯出俄軍的多種缺點，以及歐美對俄軍現代化程度的高估。

雖然相關數據各方說法差距頗大，但比較合理的數字是：自俄軍入侵烏克蘭以來，約有7000名俄軍士官兵陣亡，與烏軍的陣亡數字相差無幾，但是俄軍已有四名將官陣亡，相當於烏國境內全體俄軍將官的五分之一。

俄軍至今無法奪下基輔及烏克蘭的制空權，不論最終結果如何，俄軍想要快速進攻烏國已經失敗，想要推翻澤倫斯基政府並有效壓制不滿聲音的計畫亦極其渺茫；而有眾多的原因造成俄軍當前的局面。

高階將領陣亡者眾，表明駐紮位置靠近前線，如此的原因可能是麾下低階指揮官無能或懼於作出決定；前駐歐非陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)表示，俄軍北面進攻部隊撤退時，戰車擠在一起的影像表明，這是一批未受精實訓練或無紀律的部隊。

俄軍的「營級戰術群」(BTG)理論上集攻擊、防守、後勤、機動性合而為一，但目前仍未發揮有效戰果，甚至要搜刮沿路廢棄車輛找燃料，出乎原先預料之外；軍事學者推測，這可能是協調能力不佳造成，甚至可能是俄軍進攻不順的首要原因。

智庫「威爾遜中心」(Wilson Center)軍事分析師莫納漢(Andrew Monaghan)表示，軍事行動、後勤補給、指揮等方面，是俄軍長期以來，不論勝負都存在的弱點。

而俄軍現代化方面實則並不全面，至少當前進攻烏東的這批部隊，其裝備顯示現代化程度不足，且俄軍自二戰以來，就未在戰場上全面運用最好武器的經驗，貪腐問題也讓現代化成果不如外界預期。

從烏克蘭的激烈抵抗也表明，俄羅斯情報機構無能、或是懼於向上級報告烏國對俄國的敵意，導致普亭誤判需要派遣的部隊；軍事研究組織CNA專精俄軍的科夫曼(Michael Kofman)則表示，普亭的思維仍停留在2014年併吞克里米亞前的烏國。

科夫曼還表示，俄軍此前的軍事行動只是小規模作戰，演習更是照本宣科，都沒有為進入一個軍隊堅決捍衛家園的國家、向他們發動全面性攻勢作準備。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

上一則

憂俄烏戰火燒身…歐洲搶購油糧 挪威狂賣170萬錠碘片

下一則

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

延伸閱讀

為侵烏戰爭造勢 俄20萬人集會 普亭喊必勝

為侵烏戰爭造勢 俄20萬人集會 普亭喊必勝
整點快訊／花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、監視

整點快訊／花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、監視
拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話
俄前總理：普亭未認真看待和談 將繼續施壓與加強入侵

俄前總理：普亭未認真看待和談 將繼續施壓與加強入侵

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升