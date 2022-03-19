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憂俄烏戰火燒身…歐洲搶購油糧 挪威狂賣170萬錠碘片

編譯中心／綜合18日電
由於時局不穩，歐洲消費者想儲備日常食品。超市食用油、麵粉、衛生用品等都成了搶手貨。圖為德國波恩一家超市麵粉貨架16 日幾乎空空如也。（路透）
由於時局不穩，歐洲消費者想儲備日常食品。超市食用油、麵粉、衛生用品等都成了搶手貨。圖為德國波恩一家超市麵粉貨架16 日幾乎空空如也。（路透）

俄羅斯攻打烏克蘭雖陷入瓶頸，但對國際仍態度強硬，更展現出持續向歐洲入侵的欲望。歐洲多國因此出現搶購潮，義大利北部超市的麵條貨架被清空；德國民眾瘋搶各種食用油，有商店要限制民眾購買數量。此外，有人擔心車諾比核災重演，爭相購買「碘片」以備不時之需。

烏克蘭和俄羅斯是世界最大的食用油出口國，德國油料種子加工業協會（Ovid）的數據顯示，2020年全球葵花油出口總量為1360噸，其中烏克蘭占51%，俄國為27%，其它國家22%。德國「經濟週刊」報導，德國聯邦批發、對外貿易和服務協會（BGA）總經理菲克伯格表示，戰事造成嚴重供貨困難。

狀況引發大眾恐慌，疫情期間爆發的搶購潮再次上演，德國許多超市的食用油貨架空空如也，葵花油、菜籽油、橄欖油都被搶光。所有的連鎖超市，包括Aldi、Rewe、Real、Netto、Kaufland和Edeka都有類似情況，人們在社交平台上抱怨買不到油。

超市方面則呼籲顧客按照家庭用量購買，部分超市在貨架前掛上牌子，限制顧客每人只能購買一瓶油。不僅食用油，麵粉、麵條、麥片、酵母也供不應求，日用品店dm連鎖店表示，嬰兒食品、嬰兒尿布、衛生用品等都成了搶手貨。

不過，德國穀物工業協會（VGMS）表示，市場麵粉供應仍有保障。協會總經理哈貝克表示，德國有足夠的穀物產地，「德國小麥的自給率約為130%。」

而義大利大部分小麥從東歐進口，並從烏克蘭進口八成葵花籽油及大量動物飼料玉米。當地麵包、麵食和肉類價格近期已持續上升，米蘭的麵包由平均每公斤4.25歐元（約4.7美元），漲到8歐元（約8.84美元）；北部城市萊科有民眾表示已購入20包麵食和數公斤麵粉，以應付物資可能短缺狀况。西班牙政府則呼籲民眾減少使用葵花籽油，改用國產的橄欖油。

歐洲民眾擔心俄羅斯入侵烏克蘭引發核災風險，近期爭相購買「碘片」以備不時之需，圖為...
歐洲民眾擔心俄羅斯入侵烏克蘭引發核災風險，近期爭相購買「碘片」以備不時之需，圖為克羅埃西亞首都薩格勒布一家藥房貼出「碘片已售罄」公告。（Getty Images）

另外，歐洲民眾擔心俄羅斯入侵烏克蘭引發核災風險，近期爭相購買「碘片」以備不時之需，挪威藥房的碘片供不應求。當地媒體報導指出，近一周全國已售出超過170萬錠碘片。

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