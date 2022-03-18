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烏克蘭女記者遭俄方拘留失聯多天 曾發文罵俄軍下地獄

編譯徐榆涵／即時報導
洛席娜在前往馬立波途中被俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留。截自IG（@victoria_roshchyna）
洛席娜在前往馬立波途中被俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留。截自IG（@victoria_roshchyna）

俄烏戰爭至今進入第24天。烏克蘭一名女記者傳出在前往南部城市馬立波（Mariupol）的路上遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘捕。她從12日開始失聯，其所屬的烏克蘭公共電視台呼籲國際社會與烏克蘭官方協助救援。

烏克蘭公共電視台（Hromadske）18日發推文說，旗下記者洛席娜（Victoria Roshchyna）自2月24日俄烏開戰以來，就在烏克蘭東部和南部熱區進行採訪，原本預計要前往遭圍城的南部港口城市馬立波，但卻在12日後失聯。

洛席娜的同事指出，她11日晚上應該在從紮波羅熱（Zaporizhzhya）前往馬立波的路上，但電話訊號不佳，所以當時幾乎沒有和她說到話。可以肯定的是，她已於11日離開南部城市安赫德（Enerhodar），有目擊者說，12日看見她曾出現在烏克蘭東南部別爾江斯克（Berdiansk）。馬立波位於別爾江斯克的東北方，距離不到100公里。

後來電視台得知，她應該是在15日遭到俄羅斯聯邦安全局拘留，並花了兩天時間嘗試讓俄方釋放洛席娜，但都徒勞無功，最後只能透過推特發文，希望能藉由國際社會和烏克蘭官方的力量協助救援。

洛席娜8日曾在臉書發文寫道，她和同事遭到俄羅斯戰車的砲擊，貼文開頭就說「我永遠不會原諒俄羅斯」，當時她和採訪團隊坐在印有「媒體」（PRESS）字樣的車上時，結果竟然遭到俄羅斯戰車攻擊，他們隨即棄車逃離，並在當地人的協助下躲藏起來，但車內的相機、筆電等採訪工具全遭俄軍沒收。

洛席娜憤怒寫道，「在各個村莊和城市裡，佔領者覺得自己是英雄，他們向居住在那裡的平民開槍、放火燒車、殺戮和搶劫。他們正在把人們的生活變成地獄，給孩子帶來創傷，他們拿走了我的工具，但不能阻止我說出他們犯罪的真相。這次的奇蹟救了我，但我永遠不會原諒俄羅斯，永遠不會，你們會在地獄中被燒死，絕對會接受審判。」

烏克蘭公共電視台記者洛席娜自俄烏開戰以來，就在東部和南部熱區進行採訪。截自IG（...
烏克蘭公共電視台記者洛席娜自俄烏開戰以來，就在東部和南部熱區進行採訪。截自IG（@victoria_roshchyna）

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