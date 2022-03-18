俄軍攻基輔改天天拂曉轟炸 意圖摧毀抵抗意志

烏克蘭首都基輔18日遭俄羅斯攻擊後，一名警察站在毀損的大樓前。美聯社

俄羅斯 為了拿下烏克蘭 首都基輔，如今採用新手法，5天來每天破曉時分攻擊大樓社區，累計已釀8人死亡，讓居民日日被爆炸恐慌驚醒，意圖藉威嚇摧毀基輔抵抗意志。

法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，戰前有350萬人口的基輔便不斷準備面對俄軍全面進攻。然而，嘗試包圍基輔的俄國兵力卻遲未推進。

不過，莫斯科最近改採突發但升級有限攻擊，且每天幾乎在同一時間發動。烏克蘭當局表示，俄軍是想藉此瓦解基輔的抵抗意志。

自14日開始，天天破曉時分，基輔上演相同戲碼：市區迴盪爆炸聲，救難人員緊急出動。攻擊目標也幾乎都一樣，往往是蘇聯時代建造的大樓社區，被攻擊後受損嚴重，其中還有建物被大火燒成焦黑空殼。

第一天先是在上午5時9分，基輔奧伯隆區（Obolon）一棟建物遭到砲擊，至少造成2人喪生；稍晚又發生一起攻擊，奪走一人性命。

隔天15日，清晨5時剛過不久，法新社記者在基輔市中心聽到響亮爆炸聲；稍晚救難單位證實，有2棟住宅大樓被擊中。斯威亞托希斯基區（Sviatoshynsky）的一個住宅社區陷入火海，造成4人死亡。

16日清晨6時16分又出現類似攻擊，呈現相同模式。17日則是在清晨5時4分，根據救難人員說法，一枚被擊落飛彈的殘骸掉落，將基輔一棟16層建物頂部炸出一個大洞。

住在最低樓層的55歲女住戶沃伊諾夫斯卡（Iryna Voinovska）邊啜泣邊對法新社表示：「清晨5點我聽到鳴笛聲，然後我丈夫大喊叫我。」「重點是我們還活著。…遺憾的是，16樓有一名女士喪生，她被一塊混凝土板壓死。」

路透社報導，烏克蘭救難單位今天又發布聲明表示，一枚俄羅斯飛彈的部件今天上午砸中基輔北部一棟5層住宅建物，造成一人死亡4人受傷，有12人被救出，另疏散98人。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已好幾天清晨視察遭到攻擊的地點，以展現團結。他並提醒市民要做好準備，還會有更多這類攻擊。

克里契科在聲明中說：「我要求基輔市民，相信警報聲並前往避難所。我們的空中防衛武力會反擊敵人的空中攻擊，我們的軍隊正英勇抵抗俄軍。」

基輔州警察 首長內比托夫（Andriy Nebitov）則說，俄軍可能想要利用「混亂」攻擊來嚇壞基輔市民。

他17日對記者表示：「他們若非是想取樂，就是想要威嚇民眾。但他們嚇不了我們的人。每一次砲擊，都反而讓我們變得更團結。