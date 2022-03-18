普亭砲打親西方叛徒 籲俄人「自我淨化」

俄羅斯總統普亭指控西方國家試圖分裂俄羅斯社會。（美聯社）

Sky News報導，俄羅斯 總統普亭 16日向部長們發表講話時，也將矛頭對準不支持烏克蘭 「特別軍事行動」的民眾，並呼籲進行「社會的自我淨化」。另據路透報導，俄羅斯反對派政治人物、2000到2004年擔任普亭首任總理的卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）在推特譴責普亭的這番發言，「普亭正在加強他在摧毀俄羅斯的行動，這番言論實際上是在宣布，將開始大規模打壓不同意政權的人。」

普亭稱俄羅斯人「將永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來，也將像是不小心飛進嘴裡的蟲子一樣，簡單地把他們吐出來」，同時指控西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，「而且只有一個目標，我已經說過了，就是俄羅斯的毀滅」。

普亭接著說道，「我確信，這樣一種社會的自然和必要自我淨化，只會強化我們的國家」，也抨擊住在西方國家的俄羅斯寡頭，「我根本不會評判那些在邁阿密或法國蔚藍海岸有別墅的人，這些人離不開鵝肝、牡蠣或所謂的性別自由」。

Sky News指出，隨著俄羅斯政府開始取締新聞機構和逮捕抗議人士，普亭的講話可能是他計畫加強專制統治的信號。BBC新聞俄羅斯主編羅森堡（Steve Rosenberg）則發推文指出，普亭正在所有戰線作戰，既在烏克蘭、也在國內，認為普亭意識到制裁將引發嚴重的經濟陣痛，正在尋找可以怪罪的對象。克里姆林宮把「第五縱隊」、「民族叛徒」和親歐美「人渣」當成代罪羔羊，這樣俄羅斯人就不會怪到普亭的頭上。

俄羅斯多位專家也說，普亭的訊息讓人不寒而慄。定居莫斯科的政治分析家柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）寫道：「普亭以歐威爾式（Orwellian）的方式，將俄羅斯公民分成清白與不潔兩類。」