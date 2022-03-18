生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏演員遺體尋獲

烏克蘭知名演員帕夏李(右)傳出不幸陣亡，如今也證實已尋獲其遺體，更透露他生前仍致力於協助民眾撤離，還將自己的防彈背心給小孩穿。（取材自Instagram）

俄羅斯 軍隊入侵後不少烏克蘭 人民選擇放下工作參與戰事，其中就知名演員帕夏李（Pasha Lee），不過他6日傳出不幸陣亡、年僅33歲，如今根據當地團體也證實已尋獲其遺體，更透露他生前仍致力於協助民眾撤離，還將自己的防彈背心給小孩穿。

烏克蘭市民團體CCL（The Centre for Civil Liberties）負責人馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）在一條推文中證實，帕夏李的屍體是在他陣亡5天後被發現。據悉，他是在協助伊爾平鎮（Irpen）撤離時喪命。

馬特維丘克指出「我們找到帕夏李的屍體，在人們從伊爾平撤離期間，他幫助孩子們離開房子，俄羅斯人通過砲擊平民破壞撤離計畫，帕夏李還脫下防彈背心給他懷裡的孩子穿上」。

柏夏李生前是一位才華橫溢的演員，曾出演多部電影，包括在烏克蘭版的「獅子王」（The Lion King）和「哈比人」（The Hobbit）中擔任配音演員，此外他還出現在許多選秀節目中。根據報導，柏夏李在戰爭爆發後的幾天內就志願參加烏克蘭的領土防禦部隊。

根據烏克蘭駐韓國大使波諾馬倫科（Dmytro Ponomarenko）臉書貼文，李帕夏的母親來自烏克蘭西部外喀爾巴阡州（Zakarpattia），父親則為克里米亞（Crimea）韓裔人士。

李帕夏生前在影音社群媒體 Instagram上的最後一則貼文停留在3月5日，文中曾樂觀寫道：「過去48小時終於有機會坐下來拍照，看看我們是怎麼被轟炸的，然而我們在微笑，因為我們終將戰勝。」