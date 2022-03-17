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俄軍攻擊烏國平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任

中央社布魯塞爾17日專電
太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)公布的衛星影像顯示，馬立波市中心劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的俄文「兒童」字樣，卻仍遭空襲。（路透）
太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)公布的衛星影像顯示，馬立波市中心劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的俄文「兒童」字樣，卻仍遭空襲。（路透）

歐洲聯盟今天強烈譴責俄羅斯攻擊烏克蘭東南部港都馬立波的平民避難所，指蓄意攻擊平民的行動是可恥且無法接受的，嚴重違反國際人道主義，未來將被追究責任。

根據今天衛星圖片，在馬立波（Mariupol）有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟，戲劇院兩側的牆壁與屋頂都塌陷。馬立波市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戲劇院內約有1000人，目前不清楚有多少人生還。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今晚發表聲明，強烈譴責俄國攻擊馬立波戲劇院，指此處外頭有大大標誌寫著為有孩童的避難所。

波瑞爾說，這種蓄意攻擊平民及民用基礎設施的行動是可恥且無法接受的，嚴重違反國際人道主義。根據國際法，俄國無權在第三國領土使用武力，未來將追究參與這場戰爭罪行的政府及軍方官員責任。

歐盟引述國際法院16日裁決，強調俄羅斯必須立即無條件停止軍事行動，撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭的領土完整、主權和獨立。

不過，俄羅斯國防部稍早否認俄軍對劇院發動攻擊。

目前俄軍已包圍馬立波一個多星期，並切斷平民取得糧食、飲水、電力與供暖。近日飛彈與砲彈落在公寓住宅區、商店與醫院院區上，其中還包括一座婦幼醫院，當地官員很難清點罹難者人數。

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

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