俄軍攻擊烏國平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任

太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)公布的衛星影像顯示，馬立波市中心劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的俄文「兒童」字樣，卻仍遭空襲。（路透）

歐洲聯盟今天強烈譴責俄羅斯 攻擊烏克蘭 東南部港都馬立波的平民避難所，指蓄意攻擊平民的行動是可恥且無法接受的，嚴重違反國際人道主義，未來將被追究責任。

根據今天衛星圖片，在馬立波（Mariupol）有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟，戲劇院兩側的牆壁與屋頂都塌陷。馬立波市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戲劇院內約有1000人，目前不清楚有多少人生還。

歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今晚發表聲明，強烈譴責俄國攻擊馬立波戲劇院，指此處外頭有大大標誌寫著為有孩童的避難所。

波瑞爾說，這種蓄意攻擊平民及民用基礎設施的行動是可恥且無法接受的，嚴重違反國際人道主義。根據國際法，俄國無權在第三國領土使用武力，未來將追究參與這場戰爭罪行的政府及軍方官員責任。

歐盟引述國際法院16日裁決，強調俄羅斯必須立即無條件停止軍事行動，撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭的領土完整、主權和獨立。

不過，俄羅斯國防部稍早否認俄軍對劇院發動攻擊。

目前俄軍已包圍馬立波一個多星期，並切斷平民取得糧食、飲水、電力與供暖。近日飛彈與砲彈落在公寓住宅區、商店與醫院院區上，其中還包括一座婦幼醫院，當地官員很難清點罹難者人數。