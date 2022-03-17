俄國首度公布照片 稱在烏克蘭擊落土耳其製無人機

俄羅斯國防部今天公布照片顯示，俄軍在烏克蘭至少擊落一架土耳其製拜拉克塔TB2攻擊無人機。這是俄軍侵略烏克蘭以來，首度證實擊落土耳其製無人機。圖／取自推特

俄羅斯國防部 今天公布照片顯示，俄軍在烏克蘭 至少擊落一架土耳其製拜拉克塔TB2攻擊無人機。這是俄軍侵略烏克蘭以來，首度證實擊落土耳其製無人機。

俄羅斯國防部今天在推特帳號公布看起來為已經遭到摧毀的拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2）照片，推文稱：「在基輔地區遭到擊落的其中一架烏克蘭武裝部隊所屬拜拉克塔無人機。」推文內容意味俄方可能也擊落其他同型機。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，據信土耳其戰前就已出售逾20架TB2無人機給烏克蘭，也有專家認為數字應該不只於此。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）上週曾表示，土耳其對烏克蘭供應的TB2無人機有助於阻擋俄羅斯攻勢。

土、烏國防工業合作關係近年來突飛猛進。生產TB2的土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）家族關係密切。艾爾段2月3日訪基輔時，兩國簽署自由貿易協定（FTA）和8項合作協議，包括拜卡科技在烏克蘭生產的協議。

不過土耳其對於提供烏克蘭武器的事向來避諱，避免觸怒俄羅斯。土耳其外交部副部長基蘭（Yavuz Selim Kiran）3月初表示，烏克蘭向民營企業拜卡科技採購無人機，強調這不代表兩國間有相關協議。

俄、烏為北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。針對莫斯科侵略基輔，安卡拉表達「令人無法接受」，但也避免更激烈評論，並且表明不會加入國際制裁莫斯科的行列，被視為採取平衡作法。

早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，並強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

烏克蘭以土耳其製武裝無人機打擊俄羅斯侵略，於2月底上傳烏克蘭武裝部隊總司令臉書（Facebook）帳號的空拍影像顯示，烏軍運用拜拉克塔TB2武裝無人機攻擊入侵的俄羅斯車隊。