烏克蘭男孩獨自一人逃難？波蘭官員：他跟家人一起越界
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭來到第22天，據報近1百萬名孩童已逃入鄰國波蘭。記者日前在波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡（Medyka）拍到一名男孩似乎獨自一人邊哭邊逃難，但波蘭邊防衛隊事後澄清，這名男孩並非獨自越過邊界，正跟他的家人安全地待在波蘭。
路透與Sky News當時報導，該影像攝於5日。這名孤單的烏克蘭男孩背著背包，右手則提著一個裝著玩具的袋子，正一邊走、一邊哭。
CNN記者坎貝爾（Josh Campbell）將新聞影片上傳到自己的推特，引發極為廣大回響。不過，波蘭邊防衛隊事後上推特表示，這一位4歲的烏克蘭男孩Valerij並非獨自越過邊境，而是跟著家人在一起進入波蘭，邊界關卡的官員還送上了甜蜜的禮物。
波蘭邊防衛隊說，Valerij跟他的家人在波蘭很安全。
#StopFakeNews— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 8, 2022
Informujemy,że wbrew niestety rozpowszechnianym w mediach informacjom,4-letni Walerij z🇺🇦nie przekroczył granicy sam,był razem ze swoją rodziną. Na przejściu granicznym #PSGMedyka dostał od funkcjonariuszy słodkie upominki.
On i jego rodzina są bezpieczni w Polsce🇵🇱 pic.twitter.com/7vkq6LBU2n
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