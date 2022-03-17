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烏克蘭男孩獨自一人逃難？波蘭官員：他跟家人一起越界

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭來到第22天，據報近1百萬名孩童已逃入鄰國波蘭。記者日前在波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡拍到一名男孩似乎獨自一人邊哭邊逃難，但波蘭邊防衛隊澄清，這名男孩並非獨自越過邊界。路透
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭來到第22天，據報近1百萬名孩童已逃入鄰國波蘭。記者日前在波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡拍到一名男孩似乎獨自一人邊哭邊逃難，但波蘭邊防衛隊澄清，這名男孩並非獨自越過邊界。路透

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭來到第22天，據報近1百萬名孩童已逃入鄰國波蘭。記者日前在波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡（Medyka）拍到一名男孩似乎獨自一人邊哭邊逃難，但波蘭邊防衛隊事後澄清，這名男孩並非獨自越過邊界，正跟他的家人安全地待在波蘭。

路透與Sky News當時報導，該影像攝於5日。這名孤單的烏克蘭男孩背著背包，右手則提著一個裝著玩具的袋子，正一邊走、一邊哭。

CNN記者坎貝爾（Josh Campbell）將新聞影片上傳到自己的推特，引發極為廣大回響。不過，波蘭邊防衛隊事後上推特表示，這一位4歲的烏克蘭男孩Valerij並非獨自越過邊境，而是跟著家人在一起進入波蘭，邊界關卡的官員還送上了甜蜜的禮物。

波蘭邊防衛隊說，Valerij跟他的家人在波蘭很安全。

烏克蘭 邊境 推特

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