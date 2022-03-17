澤倫斯基美演說引珍珠港事件 日本輿論變了 網友感到心寒

烏克蘭總統澤倫斯基16日以視訊在美國國會演說時提及911與珍珠港攻擊。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 16日以視訊在美國國會演說時提及911與珍珠港攻擊，盼美國能感同身受；不過這項發言意外牽動日本 網友敏感神經，對澤倫斯基在日本國會演說不再一面倒支持。

澤倫斯基在演說中訴求美國曾發生的珍珠港攻擊與911恐攻事件，期望美國能設身處地為烏克蘭著想，「俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成成千上萬人的死亡之源」。

不過當年對美國發動珍珠港攻擊的，正是如今的盟友日本，澤倫斯基這番發言在日本網路社群平台上引發熱議，「珍珠港攻擊」一度登上日本推特（Twitter）熱門關鍵字排行榜。

日前傳出澤倫斯基向日本政府探詢在日本國會發表視訊演說的可能性，日本網友大都持肯定看法，但在澤倫斯基演說後，網路輿論已不再一面倒的支持。

有日本網友說，當時的日本跟如今的俄羅斯狀況完全不同；也有人表示，對這個發言「瞬間感到心寒」；還有署名在日本烏克蘭人的網友說，珍珠灣攻擊並未襲擊平民，即使用來舉例也不適當。

不過也有網友認為，澤倫斯基並非把日本與俄羅斯類比，只是想要讓美國理解遭受攻擊的衝擊與恐怖；也有人說當時日本的所作所為跟如今的俄羅斯意外相似，對此反感過於幼稚。

日本產經新聞報導，首相岸田文雄今天在參議院預算委員會答詢時表示，澤倫斯基有意向日本國會發表演說，他知道有一些技術性的問題，但希望國會務必進行討論，以積極的態度因應。

日本雅虎（Yahoo）新聞留言區有網友主張，日本是國際社會的一員，應繼續對烏克蘭提供人道支援，但不需要與澤倫斯基走得太近，應保持距離；另有網友說，他有捐款給烏克蘭，但因為澤倫斯基的發言讓他冷靜下來。